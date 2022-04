Aus eins mach drei am Gmünder „Schirm“

28 Jahre, nachdem Franziska Thaller mit „Franzis Schirm“ hinterm Alten Rathaus eine Gmünder Erfolgsgeschichte startete, wurden aus ihrem einstigen Seitenprojekt neben dem Steirerstüberl drei Partnerbetriebe: Alexandra Kreindl konzentriert sich im ehemaligen EDV-Geschäft vis-à-vis künftig nur noch auf Eisproduktion und Gassenverkauf, der Schirm startete unter Führung des „Stern“-Teams neu durch, und mit Christian Wurz nahm nun ein neuer Pächter der Eisdiele im Alten Rathaus seine Arbeit auf. In Spitzenzeiten werden es die künftig drei eigenständigen Betreiber insgesamt auf mehr als ein Dutzend Beschäftigte bringen.

„Man wird auch künftig ‚zur Franzi‘ gehen“. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer stattete den zwei neuen Pächtern zum Start einen Besuch ab. Die Stadt könne sich glücklich schätzen über das, was aus dem 1-Frau-Projekt in der damals neuen Fußgängerzone geworden sei, so Rosenmayer. Und: „Wie auch immer der Betreiber heißen mag, man wird in Gmünd auch künftig ‚zur Franzi‘ gehen.“

In der von Thaller 2001 parallel zum Schirm eingerichteten Eisdiele ist die Kontinuität auch deshalb gegeben, weil Christian Wurz von Lebensgefährtin Erika Blahusch unterstützt wird. Sie hat 20 Jahre Schirm-Erfahrung, hilft neben dem 30-Stunden-Job in einem Matratzendiscounter. Wurz hatte indes im Jahr 1996 in der Neustadt eine ehemalige Konditorei zum „Van Gogh“ umgebaut, danach hatte er 13 Jahre lang das Spitalsbuffet betrieben. „Wir hatten auch viele Stammgäste von außerhalb“, sagt er. Dann kam Covid, ein geregelter Betrieb im Buffet war nicht mehr möglich. Die Kundschaft verlief sich, Wurz musste sich neu orientieren.

Thaller: „Da wie dort das gleiche Eis zum gleichen Preis.“ Umso glücklicher ist er über die neue Herausforderung, die sich ergab, weil Alexandra Kreindl auf die Eisproduktion und den Verkauf ohne Gastgewerbe fokussieren will. Sie hatte ja pandemiebedingt den Verkauf von der engen Diele ins ehemalige EDV-Geschäft mit der Eisküche verlagert. Jetzt produziert sie Franzis Eis für den eigenen Verkauf und auch für die Eisdiele, wo nun neben Eiskreationen auch wieder ein Gassenverkauf angeboten wird. „Es ist da wie dort das gleiche Eis zum gleichen Preis“, betont Thaller.

Wurz steht in der Eisdiele neben Blahusch auch seine ehemalige Kellnerin aus dem Spitalsbuffet zur Seite. Er will hier den Gastrobereich um Themen wie offenes Bier, Bio-Weine oder Kaffee erweitern.

Schauplatzwechsel zum Sommereck. Dort erzählen die neuen Betreiber Christian Kölling und Mark Bauer von einem Herzensprojekt, das sie neben dem nun bio-zertifizierten Hotel & Restaurant Stern betreiben. „Es geht hier nicht um uns. Wir wollen etwas für die Stadt tun, einen urbanen Touch herbringen“, sagt Bauer. Sie investierten in eine gediegene Kaffeemaschine, brachten das Session Pale Ale „Waldviertler Wahnsinn“ aus Spital, neue Getränkemarken wie Fritz oder Thalheim von Didi Mateschitz, und servieren statt Eis bald hochwertige Slushies. Für den Hunger gibts ein „smartes Speisenangebot und viele Ideen. Wir schauen mal, was ankommt.“

Geöffnet ist der Schirm im April von 9 bis 19, ab Mai von 8 bis 22 Uhr – täglich, bei jedem Wetter. „Wir ziehen das jetzt durch“, schmunzelt Kölling: Ein Besuch am Schirm soll bei wechselhaftem Wetter kein Glücksspiel mehr sein.

