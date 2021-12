Ein Buzu-Bild für Papst Franziskus

Der renommierte Maler Teodor Buzu, der im Waldviertel bekannt und engagiert ist, schuf nun ein Werk für Papst Franziskus. Das Bild mit dem Titel „Madonna„ wurde bereits an das Oberhaupt der Katholischen Kirche übergeben.

Für Teodor Buzu, der im Waldviertel schon zahlreiche Ausstellungen durchgeführt, die internationalen Kunstwochen mit der Plattform „Together“ geleitet und die Kapelle in Kleinradischen sowie die Aufbahrungshalle in Reingers künstlerisch gestaltet hat, ist das Bild für Papst Franziskus ein Höhepunkt in seiner eindrucksvollen Künstlerkarriere.

Dieses Werk wurde vom Botschafter der Republik Moldau in Tschechien, Alexandru Codreanu, und Vertretern des Vatikans an Papst Franziskus persönlich übergeben.