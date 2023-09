Trauer um langjährigen Lagerhaus-Direktor Pfandler

Er galt als Inbegriff des Geschäftsmannes vom alten Schlag, zielstrebig, bodenständig, volksnahe, verbindend und verbindlich. Am 2. September verstarb mit Günther Pfandler eine Persönlichkeit, die die Geschichte von Raiffeisen-Lagerhäusern im Waldviertel über Jahrzehnte hinweg geprägt hatte, im 81. Lebensjahr.

Nach Wanderjahren in Gmünd sesshaft geworden. Aufgewachsen in der elterlichen Gastwirtschaft mit Greißlerei in Grametten (Gemeinde Reingers), trat Pfandler nach dem Besuch der Hauptschule Litschau und der Handelsschule Waidhofen im Jahr 1962 als Kassier ins damalige Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd ein. In den folgenden Jahren wirkte er als Kassier in der Filiale Litschau, als Werkstättenverrechner in Pürbach, Filialleiter in Grafenschlag, Filialleiter in Pürbach, Betriebsleiter in der Zentrale in Gmünd. 1973 wurde er zum Geschäftsführer im RLH Groß Gerungs (heute Teil des RLH Zwettl) bestellt. Elf Jahre später kehrte er 1984 als Nachfolger von Geschäftsführer Franz Hauschl ins RLH Gmünd zurück, wo er nun bis zu seiner Pensionierung 2007 blieb.

Dazwischen lagen 23 sehr bewegte und erfolgreiche Jahre. Schon 1984 wurde beschlossen, statt den alten Kienzle-Buchungsmaschinen ein EDV-System anzuschaffen. Grund und Gebäude der zum Verkauf gestandenen Molkereien in Gmünd und Litschau wurden erworben, genauso im Jahr 1988 aus der Konkursmasse der Baustoff- und Brennstoffhandel der Firma Warmersperger gleich gegenüber in der Conrathstraße in Gmünd – wohin dann auch der Baumarkt und Baustoffhandel verlegt wurden. Später wurde ein eigenes Bauunternehmen gegründet. Am Agrarstandort wurden schließlich eine Getreidehalle und eine Lagerhalle mit Düngerboxen errichtet.

Auch in der Albrechtser Straße in Gmünd tat sich allerhand. In Vorbereitung auf den EU-Beitritt 1995 wurden neben dem Werkstättengelände ein Grundstück gekauft und eine Getreide-Lagerhalle errichtet. Für die Gas-Wasser-Heizungsinstallation und den Landmaschinenhandel wurde 1996 ein neues Betriebsgebäude errichtet, später wurden die Spenglerei Drochter erworben und ein Betriebsgebäude neben der Gas-Wasser-Heizungsinstallation errichtet.

Am Weg zu starkem Lagerhaus Gmünd-Vitis. Modernisierungen und Erweiterungen gab es auch in den Filialbetrieben. So wurden in Heidenreichstein aus der Konkursmasse der Baufirma Schneider ein Grundstück erworben, in Litschau und Pürbach jeweils ein Kohlenhändler übernommen. Das ehemalige Pürbacher Werkstättengebäude wurde zur Lagerhalle umfunktioniert. Die Werkstätten in Gmünd, Vitis und Eisgarn wurden modernisiert und erweitert, alle Tankstellen für Selbstbedienung mit Bargeld, Tank- oder Bankomatkarte umgerüstet.

Parallel zu seiner Tätigkeit im RLH Gmünd wurde Günther Pfandler mit der Leitung der Lagerhäuser Weitra (1993) und Vitis (2001) betraut – beide verschmolzen in der Folge mit dem RLH Gmünd: 2001 wurde der Firmenwortlaut durch die Fusion mit Vitis auf „Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis“ geändert, fünf Jahre später wurde auch das RLH Weitra mit Gmünd fusioniert.

Heute ist das RLH Gmünd-Vitis mit 2.200 Mitgliedern, mehr als 400 Beschäftigten in 25 Betrieben in den Bezirken Gmünd, Waidhofen und Zwettl sowie einem Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro eine der größten landwirtschaftlichen Genossenschaften in Niederösterreich.

„Ein Ehrenmann mit Handschlag-Qualität.“ Obmann Hermann Lauter vom RLH Gmünd-Vitis erinnert sich an den Verstorbenen als einen „typischen Vermittler, diplomatisch, fair zu Kollegen und Funktionären. Ein Ehrenmann mit Handschlag-Qualität.“ Dem Lagerhaus sei der leidenschaftliche Kartenspieler und Jäger bis zuletzt mit seinem Rat und als gerne gesehener Gast bei gesellschaftlichen Anlässen wie Weihnachtsfeiern verbunden geblieben.

Aktiv in Kammer, Kirche – und kurzzeitig Politik. Auch gesellschaftlich engagierte sich Günther Pfandler. In der Herz-Jesu-Pfarre in Gmünd-Neustadt wirkte er zwischen 2012 und 2022 als Pfarrgemeinderat, fünf Jahre lang auch im Vorstand. In der Wirtschaftskammer bekleidete er mehrere Funktionen, war unter anderem Landesgremialvorsteher für den Mineralöl- und Brennstoffhandel. 2003 wurde ihm der Titel Kommerzialrat verliehen. In sehr jungen Jahren war der Verstorbene auch politisch aktiv – als kurzzeitiger Vizebürgermeister der damals noch eigenständigen Gemeinde Pürbach.

Günther Pfandler wird am 15. September in der Herz-Jesu-Kirche aufgebahrt und nach der heiligen Seelenmesse auf den Gmünder Friedhof zur letzten Ruhe geleitet.