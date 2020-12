Nun nützt sie den Lockdown, um die erforderlichen Prüfungen zu machen. Bereits vorher hat sie unter anderem an Vizebürgermeister Pollack praktisches Haareschneiden geübt. „Für mich war es an der Zeit, eine Veränderung vorzunehmen und so wurden keine Kosten gescheut und ein passender Raum in unserem Haus zu einem Frisiersalon umgebaut.“ Außerdem wurde ein separater Eingang in das Geschäft über ein Stiegenhaus außerhalb des Gebäudes geschaffen.

Nach bestandener Prüfung werden in dem Ein-Personen-Unternehmen die Köpfe von Damen, Herren und Kinder verschönert. Sandra Rubik hat auch eine spezielle Ausbildung für individuelle Farb- und Typberatung.

„Ich werde keine fixen Öffnungszeiten machen, sondern die Kunden können mich jederzeit kontaktieren“, meint die neue Friseurin von Kirchberg abschließend.