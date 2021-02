NÖN: Diese Woche jährt sich Ihre einstimmige Wahl durch den Gemeinderat zum neuen Weitraer Bürgermeister zum ersten Mal. Wie lief Ihr Einstieg in die Funktion? Stimmten die Erwartungen mit der Realität überein?

Patrick Layr: Ich war zuvor fünf Jahre lang Gemeinderat und dann fünf Jahre lang Stadtrat, wurde von meinem Vorgänger Raimund Fuchs sehr intensiv auf meine neue Funktion vorbereitet – daher hatte ich einen guten Einblick in das Amt. Es kam so, wie ich es erwartet hatte: Es ist viel zu tun, das Tagesgeschäft ist auch in einer kleinen Gemeinde sehr intensiv, und das Covid-Thema kam noch extra dazu. Der Vorteil war aber, dass es nach der Wahl einen fast nahtlosen Übergang in einem bewährten Team gegeben hat.

Inwiefern hat das Coronavirus Ihre Arbeit als Stadtchef geprägt?

Layr: Es hat sie vom Tag der Angelobung am 11. März – als die Ausbreitung weltweit zur Pandemie erklärt wurde – weg geprägt. Mein erster Brief als Bürgermeister hatte Notfallnummern und den Aufruf an die Bevölkerung zum Inhalt, bitte daheim zu bleiben. Fünf Tage später ging Österreich in den ersten Lockdown. Es war eine fast surreale Situation. Binnen kürzester Zeit ist extrem viel passiert, die Bauhof-Arbeiter übernahmen für nicht versorgte Gemeindebürger Einkäufe. Viele Aufgaben kamen auf uns zu, mit denen niemand gerechnet hätte.

Die Gemeinde ist in Krisenzeiten wesentlich mehr als Verwaltung. Aktuell kommen zum Beispiel laufend Anfragen wegen Testungen oder nun wegen des Impf-Anmeldeproblems. Der Frust war groß, die Gemeinde steht mit der Anmeldung von Menschen ohne Internet-Zugang vor einer sensiblen Herausforderung. Ich bin stolz auf die Art, wie wir dank des Bemühens vieler Kräfte durch die Pandemie kommen. Die Maßnahmen unterstütze ich vollinhaltlich, aber es braucht allmählich einen Hoffnungsschimmer. Viele sind sehr arm dran.

Der persönliche Kontakt leidet durch die Vorgaben. Das ist gerade für einen neuen, jungen Bürgermeister eine Herausforderung.

Layr: Klar. Für mich fielen viele Termine weg, so blieb einerseits mehr Zeit für die Arbeit im Rathaus und, um Projekte voranzubringen. Andererseits muss zum Beispiel leider der Besuch bei Jubilaren ausgesetzt werden: Mir ist das Gespräch auch mit unseren älteren Gemeindebürgern sehr wichtig, aber sie sind jene, die am stärksten geschützt werden müssen. Daher bekommen sie derzeit ein Schreiben und ich versuche, am Telefon einige Worte mit ihnen zu sprechen. Im Gemeinderat ist es gelungen, alle Sitzungen in Präsenzform abzuhalten. Das war mir wichtig, weil wir viele junge Gemeinderäte haben und der digitale „Umlaufweg“ keine wirkliche Möglichkeit lässt, ein Thema bei Bedarf zu diskutieren.

Das ganze Jahr war fordernd, aber ich wollte nicht nur auf das Virus-Thema fokussieren, sondern versuchen, Gemeindeprojekte aufrecht zu erhalten und zu entwickeln. Das ist gut gelungen – auch, weil vieles von den Mandataren abgefedert wird.

Apropos: Wie läuft die Zusammenarbeit mit dem Mitbewerb?

Layr: Oppositionsarbeit ist wichtig, eine inhaltliche Diskussion legitim. Aber mein Wunsch ist, dass die Oppositionsfunktion in Form einer konstruktiven Zusammenarbeit ausgeübt wird, und diese gibt es in Weitra. Ich bin mit allen Mandataren in einem Austausch, alle sind um Konstruktivität bemüht. Es freut mich sehr, dass sich neben Feuerwehr, Rotem Kreuz und anderen Freiwilligen auch Mandatare aller Parteien bei den Massentests und nun bei den fixen Teststraßen beteiligen.

Wie hat das Virus in Ihrem ersten Funktionsjahr geplante Projekte in der Gemeinde beeinträchtigt?

Layr: Zum Glück nicht sehr. Wir hatten mit der Generalsanierung von Ortsdurchfahrt und Kreisverkehr eines der größten Straßenprojekte der Vergangenheit. Die Stadtgemeinde war unter anderem mit der Neugestaltung der Nebenanlagen inklusive neuem Radweg beteiligt. Das Projekt war ein Gewinn, die Veränderungen – etwa mit 30 neu gesetzten Bäumen – werden heuer richtig zur Geltung kommen. Außerdem haben wir das Jubiläum „700 Jahre Braustadt Weitra 1321-2021“ intensiv vorbereitet, Infrastrukturprojekte wie den Brauerei-Vorplatz, Parkplatz beim Stadttor, Biermuseum oder das touristische Leitsystem auf Schiene gebracht. Mit der provisorischen Tagesbetreuung wurde ein Herzensprojekt gestartet, das die Servicequalität massiv verbesserte. Das Wohnbau-Projekt Bergzeile, das schon zwei Bürgermeister vor mir beschäftigt hatte, bringt dem Zentrum – das dringenden Bedarf hat - 17 wichtige neue Wohnungen. Die Schaffung von Bauland steht bevor. Ich habe auch große Freude an der attraktiven Erweiterung bei unserem größten Arbeitgeber Asma oder hohen Investitionen in die Brauerei: Zum Jubiläum steht hier eine technisch fast neue Brauerei, die uns stolz macht und den Standort auf Jahre absichern wird.

Ein Dämpfer war sicherlich auch für Sie die Schließung der Post am Rathausplatz. Wie hat sich die Alternative mit den beiden Postpartnern eingespielt?

Layr: Die Schließung war ein schwerer Schlag, wobei eine Schließung im Ortskern für jede Gemeinde schmerzlich ist. Unser wichtigstes Ziel war damals, zumindest einen Postpartner im Zentrum zu erhalten. Das haben wir geschafft, man ist hier auch um hohe Service-Qualität bemüht. Dennoch bleibt es in Summe ein Verlust.

Ab Donnerstag kann das leere Postamt dafür als neuer Standort für die Covid-Teststraßen genutzt werden.

Layr: Für diesen Zweck kommt es uns sehr gelegen. Wir haben mit je einer Anmelde- und Abnahmestelle begonnen, dann wegen des Andrangs auf zweite und dritte Teststraßen erweitern müssen. Zuletzt standen lange vor der Öffnung gut 150 Menschen vor dem Rathaus in der Schlange. Weil der Zulauf noch einige Zeit bleiben könnte, ist ein Ausweichen die sinnvollste Lösung: Das frühere Postamt bietet mehr als genug Platz und die Option zum Einbahnsystem. Der Testort im Zentrum ist mir wichtig, um mit der erhöhten Frequenz die Wirtschaft zu unterstützen.

Was bedeuten die vielen Fragezeichen rund um das Coronavirus in Hinblick auf das Jubeljahr 700 Jahre Braustadt Weitra?

Layr: Einige Maßnahmen, die in einem drei Jahre langen Prozess mit Einbindung auch von Privaten, Vereinen und Wirtschaft erarbeitet wurden, funktionieren unabhängig von Covid und sind von langfristigem Bestand – etwa die Biermeile als Erlebnisweg auf den Spuren unserer Braugeschichte zu ganzjährig kostenlos begehbaren Zielen rund ums historische Stadtzentrum, oder das Braumuseum im Schloss, das 27 Jahre nach der Initiierung inhaltlich überarbeitet und komplett neu aufgebaut wird. Beides sollte ab Mai zugänglich sein. Es wird einige weitere Angebote wie geführte Touren, den Jubiläums-Rucksack oder die Bierbox mit allen Bieren aus Bierwerkstatt und Brauhotel – inklusive eines Jubiläumsbieres – geben. Hinsichtlich geplanter Veranstaltungen blicken wir von Woche zu Woche und Monat zu Monat, kalkulieren anlassbezogene Verschiebungen oder wenn nötig Adaptierungen für einen kleineren Rahmen ein.

Was sind die großen Projekte der nahen Zukunft?

Layr: Das aktuell wichtigste sind die Generalsanierung des zwei gruppigen Kindergartens Kalvarienberg und Erweiterung um die Tagesbetreuung. Das ist mit Kosten von etwa einer Million Euro ein großes Projekt, wobei wir mit Förderungen im Bereich der Hälfte rechnen. Etwa 50.000 Euro fließen zudem in die Bürosanierung der Polizeidirektion, die gemeinsam mit der Landespolizeidirektion abgewickelt wird und unter anderem Böden, Decken, Türen und Sanitäranlagen betrifft. Keine Gemeindeprojekte, aber dennoch erfreulich für Weitra, sind der Zu- und Umbau des Pflege- und Betreuungszentrums um 4,5 Millionen Euro durch das Land und der Hotelausbau am Hausschachenteich.

Zum Tourismus: Weitra blüht im Sommer überdurchschnittlich stark durch Gästescharen auf, umso mehr fällt deren Fehlen in der kalten Jahreszeit auf. Wie kann man die Stadt in einer Zeit nach Corona auch im Winter touristisch stärker beleben?

Layr: Es gibt leider nicht diesen einen Knopf, den man drückt und der alles zum Laufen bringt. Die beste Chance sehe ich dafür, den Sommer durch gezielte Maßnahmen stärker in die Vor- und Nachsaison hinein zu verlängern. Das wird bis zu einem gewissen Grad möglich sein, aber im Winter ist es schwierig. Wichtig ist, dass die Kapazitäten im Sommer selbst erweitert werden – alleine durch den Ausbau am Hausschachen wächst die Bettenkapazität um ein Fünftel.

Wie steht es um Planungen für eine Neugestaltung des Rathausplatzes oder Attraktivierung des Gabrielentals? Letzteres wirkt wie ein Kleinod, aus dem man irgendwie mehr machen sollte.

Layr: Das Gabrielental ist eines der großen Zukunftsthemen, man kann hier auf jeden Fall an einigen Hebeln ansetzen. Ich sehe viele Projekte und Aufgaben, möchte sie aber Schritt für Schritt angehen – und dafür richtig. Wir müssen in einer Gemeinde mit 2.700 Einwohnern die Kräfte bündeln, und jetzt hat das Bierthema Priorität. Eine Umgestaltung des Rathausplatzes sehe ich als mittelfristige Aufgabe im Zuge von ohnehin eines Tages fälligen Kanal- und Wasserleitungs-Sanierungen.