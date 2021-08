In Richtung Normalität geht es jetzt auch wieder beim Gmünder Filmforum. Das Herbstprogramm startet am 3. September, bis Dezember stehen insgesamt vier Filme bereit.

„Wir haben unser Herbstprogramm diesmal um zwei Filme gekürzt, sind aber froh, dass wir nach einem Jahr Coronapause wieder ins Waldviertler Kino in Gmünd einladen können“, sagt Erika Hager, die mit ihrem Team die Filmauswahl getroffen hat.

Der Streifen „Ein bisschen bleiben wir noch“ wird am 3. September um 20 Uhr in Zusammenarbeit mit der Waldviertel Akademie anlässlich der Internationalen Sommergespräche präsentiert. „Die Sommergespräche drehen sich ums Thema ‚Der geforderte Mensch‘ und da passt der Film über Migration perfekt dazu“, betont Hager, die sich auf das Gespräch mit Regisseur Arash T. Riahi im Anschluss an die Filmvorführung freut.

Hubert Saupers Dokumentarfilm „Epicentro“ steht am 7. Oktober am Programm. „Mit diesem Regisseur ist man gut beraten. Seine Dokus sind einfach toll“, betont Hager, die sich auch auf „Nomadland“ am 11. November freut. „Dieser Film ist der ganz große Oscar-Gewinner und passt perfekt in unsere Schiene.“ Bei diesem mit vier Oskars ausgezeichneten Film geht es um die Nomadin Fern, die von der Topschauspielerin Frances McDormand verkörpert wird.

„The Farewell“ am 9. Dezember beendet das diesjährige Herbstprogramm. „Das ist ein charmanter Film, bei dem nur die Familie weiß, dass die Oma nicht mehr lange zu leben hat und Ausreden suchen muss, warum alle nochmals zu ihr kommen“, erklärt Hager.

Kein Netflix kann Kinofeeling ersetzen

Dem Filmforum Gmünd sei es wichtig, nach den Lockdowns wieder ein „Lebenszeichen“ des Vereines zu setzen. „In den letzten Monaten haben die Kinos und auch wir starke Konkurrenz von Netflix & Co. bekommen. Aber wir sind guter Dinge, denn das Erlebnis ‚Kino‘ ist nicht zu ersetzen. Außerdem trifft man Gleichgesinnte und auch das gehört zu dieser besonderen Atmosphäre dazu.“