Trauer um Vorreiter der Öko-Station: Günther Schlott gestorben

Er war in vielfältigster Weise engagiert, über die Region hinaus bekannt und geschätzt: In den Morgenstunden des 16. September verstarb der Wasserbiologe und langjährige Leiter der Ökologischen Station Waldviertel in Gebharts bei Schrems, Günther Schlott, nach langem, schwerem Leiden im 75. Lebensjahr.

Im Dezember 1948 als Sohn eines kaufmännischen Angestellten und einer Weißnäherin in Linz geboren, absolvierte Günther Schlott nach der Schulzeit ein Studium für Zoologie und Limnologie (Ökologie von Binnengewässern), dabei lernte er auch seine spätere Gattin Karin kennen. Als Limnologe trat er auch im heiteren Beruferaten von Robert Lembke auf. Sechs Jahre lang war er im limnologischen Institut der österreichischen Akademie der Wissenschaften in Lunz tätig, ehe er 1982 durch das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung als erster hauptamtlicher Leiter der „Biologischen Station Waldviertel“ im früheren Volksschulgebäude von Gebharts eingesetzt wurde. Er entwickelte es mit seiner Gattin als nunmehrige „Ökologische Station Waldviertel“ zum bundesweit führenden Teichwirtschafts-Kompetenzzentrum.

Ohne hohen persönlichen Einsatz und seine Kontaktfreudigkeit wäre diese Entwicklung undenkbar gewesen, sagt Altbürgermeister Reinhard Österreicher – ein Wegbegleiter, in dessen Amtszeit Schlott 2012 der Wappenring der Stadt Schrems erhalten hatte. 2013 wurde ihm das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen.

„Sehr vieles musste hart erkämpft werden“, blickt Österreicher zurück. Anfangs fehlte es im Gebäude alleine schon an den erforderlichen Geräten für die Tätigkeit, nach langwierigem und fortwährendem Ringen um finanzielle Mittel gelang auch unter Mitwirkung eines Vereines der rasante Aufstieg, der 2003 in einen Meilenstein mündete: Die Öko-Station wurde ins Bundesamt für Wasserwirtschaft eingegliedert. Schlott blieb bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2012 ihr Leiter, blieb ihr allerdings auch danach treu – bis 2016 auch als Obmann im nunmehrigen „Verein für Fisch- und Gewässerökologie".

Seine Tätigkeit begriff er nicht nur als wissenschaftliche Aufgabe, er unternahm auch etliche Initiativen, um den Stellenwert des Karpfens zu heben. Gemeinsam mit Gattin Karin wurden zahlreiche Fischkochkurse veranstaltet, das Schröpfen des Waldviertler Karpfens wurde in der Gesellschaft verankert. Parallel dazu erwirkte er ein methodisches Umdenken in der Teichbewirtschaftung, hin zu nachhaltigerer Bewirtschaftung mit Naturnahrung und verbesserter Wasserqualität.

Wissen in Lehrfilm verewigt. Diese Zugänge streicht auch Sonja Eder, Schlotts Nachfolgerin an der Spitze des „Ökovereins“, hervor. Das Wissen über die Teiche allgemein zugänglich zu machen, sei ihm ein wichtiges Anliegen gewesen. So sei in Zusammenarbeit 2015 auch die Sonder-Ausstellung „Die Fischflüsterer“ im Unterwasserreich entstanden. Mit der Umsetzung des Ökoverein-Lehrfilmprojektes „Naturnahe Teichbewirtschaftung“ habe sich zum Ende seiner Berufslaufbahn ein Herzenswunsch erfüllt, gemeinsam mit seiner Frau Karin, Christian Bauer, Günther Gratzl und Martin Fichtenbauer von der Ökostation in Zusammenarbeit mit Leo Kirchmaier (LKNÖ) sei „alles Wissen aus der jahrzehntelangen wissenschaftlichen Arbeit anschaulich gemacht“ worden. „Die Videos werden in Fischerei-Ausbildungen eingesetzt, sind online für jeden Interessierten öffentlich gemacht.“

Alois Mörzinger, langjähriger Freund, Kassier im Ökoverein und Angelkollege: „Durch das Umsetzen dieser revolutionären Erkenntnisse bezüglich Besatz, Fütterung, Naturnahrung und Wasserqualität hat der Karpfen im Waldviertel an Qualität gewonnen und wieder eine Renaissance erlebt.“

Günther Schlott - rechts neben seiner Gattin Karin und seinem langjährigen Freund Alois Mörzinger - im Jahr 2015 bei der Eröffnung der "Fischflüsterer"-Ausstellung im Unterwasserreich. Foto: Sonja Eder

Vater der Städtepartnerschaft mit Třeboň. Auch abseits der Öko-Station hinterließ der Verstorbene zahlreiche Spuren, wie Altbürgermeister Österreicher sagt: „Er hat auf vielfältiger Ebene uneigennützig gehandelt, hat schon in Zeiten des Eisernen Vorhangs unter großen Anstrengungen den Austausch mit der Stadt Třeboň eingefädelt, sich in etlichen Vereinen engagiert, sich zuletzt jahrelang für Flüchtlinge eingesetzt und dabei unzählige Kilometer für Wege zu Arztbesuchen oder Behörden auf eigene Kosten zurückgelegt. Ich hatte bis zuletzt einen freundschaftlichen Kontakt zu ihm, werde ihn in sehr guter Erinnerung behalten.“ Die Beziehung zu Třeboň entwickelte sich aus der Zusammenarbeit für Forschungsprojekte mit dem Botanischen Institut, aus ihr ging 1991 eine enge Städtepartnerschaft hervor.

Günther Schlott erfüllte auch das Bild des Vereinsmeiers. Der leidenschaftliche Sammler von Musik-Schallplatten und CDs war im Beirat der Bank Austria in Schrems, Ortsstellenleiter im Zivilschutzverband, Obmann-Stellvertreter im Naturparkverein, Mitglied im Landesfischereiverband, im Rotarier Club Zwettl-Waidhofen und jahrzehntelang in der SPÖ Schrems. 2016 war er Gründungsmitglied im Verein „Miteinander in Schrems“, wo er bis zuletzt auch als Schriftführer tätig war (mehr hier: 5+1 Jahre für Geflüchtete: "Bei manchen weinst du mit").

Der passionierte Hobbyfischer erfüllte sich einst einen Herzenswunsch beim Dorschfischen an der Ostsee. Zuhause nutzte er, solange es gesundheitlich möglich war, die Fischereikarte am Eliasteich, den er auch als Ort des Rückzuges und der Naturbeobachtung schätzte.

Die letzten vier Jahre im Leben des Günther Schlott waren von gesundheitlichen Herausforderungen geprägt, von denen er sich nicht mehr erholte (mehr hier: Nach Legionellen bekam Schremser Covid). Infolge einer Legionellen-Infektion 2019, die auch seine Lunge schwer schädigte, war er wochenlang im künstlichen Tiefschlaf, dazu kamen eine Hüftoperation, eine Corona-Infektion und ein Herzinfarkt.