České Velenice: Mordfall nun vor Gericht

Der Fall der im vergangenen Winter im Keller eines Wohnhauses in České Velenice entdeckten, einen Meter unter dem Boden in ein Fass einbetonierten Leiche wird derzeit in České Budějovice vor Gericht behandelt.

Der ermordete Daniel B., der laut Anklage von seinem slowakischen Cousin ermordet wurde, habe seine Partnerin geschlagen, schilderten Zeugen laut den tschechischen Portalen www.idnes.cz und www.budejckadrbna.cz vor Gericht. Der Lebensgefährtin wird demnach Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Dem Hauptbeschuldigten, der B. laut Anklage bereits im Juli 2012 erstochen hat, drohen bis zu 20 Jahre Haft. Ins Rollen brachte den Fall ein Freund des Angeklagten, der jahrelang schwieg – bis er sich einer anderen Person anvertraute.

„Ich habe ihn getötet, aber nicht so, wie es in der Anklageschrift beschrieben wurde“, sagte der Angeklagte laut Medien vor Gericht. Er und die Mitangeklagte beschrieben die Verhältnisse, in denen B. in Velenice gelebt haben soll – mit Drogen, Spielautomaten, Prostitution, Zuhältern, manchmal auch gemeinsam ausgeübten Diebstählen. Er kam 2011 aus der Slowakei zu seinen Verwandten und dem Cousin, der mit der Angeklagten lebte. B. habe sich ihr gegenüber aggressiv verhalten.

Sie schilderte ein schweres Leben mit B., oft habe es kein Geld für Essen und nicht einmal für Babywindeln gegeben. Zur Prostitution habe er sie zwingen wollen. Alle wussten, dass sie geschlagen werde, erzählte eine Zeugin, die Kinder hätten den Vater gefürchtet.

Tat sei geplant gewesen

Laut Staatsanwaltschaft planten die Angeklagten, die zum Zeitpunkt des Mordes bereits eine Affäre hatten, die Tat. Die Frau habe morgens Schlaftabletten ins Essen des Lebenspartners gemischt, sein Cousin habe den schlafenden B. mit einem Küchenmesser ermordet.

Der Angeklagte nahm alle Schuld auf sich. Aber: Die Partnerin sei nicht am Mord beteiligt gewesen. Er sei an dem Tag selbst betrunken von einer Party gekommen und sei, nachdem ihm die Gewalt und Vernachlässigung der Familie bewusst wurde, Amok gelaufen: „Ich nahm ein Küchenmesser und wollte ihm Angst einjagen. Ich wollte ihn nicht töten.“ Das Urteil ist noch offen, das Gericht befragt weitere Zeugen.

