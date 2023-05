Einbruch und Fälschung Bezirk Gmünd: Pensionierter Polizist wurde zum Dieb

Lesezeit: 2 Min JH Jutta Hahslinger

Der pensionierte Polizist zeigte sich beim Prozess am Landesgericht Krems reumütig geständig. Foto: NÖN, Jutta Hahslinger

M it „alt und blöd“, erklärte 73-Jähriger, warum er als altgedienter Ex-Polizist einen Rasenmäher des Zivilschutzzentrums in Gmünd gestohlen und Autokennzeichen plus Plaketten gefälscht hat.