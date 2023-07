Einbrüche im Waldviertel Werkzeugdieb wandert drei Jahre hinter Gitter

Der Tscheche gab beim Prozess am Landesgericht Krems 46 von 49 angeklagten Einbrüchen zu. Foto: Shutterstock, sakhorn

E inem mehrfach vorbestraften Tschechen wurde der Boden in Deutschland zu heiß und er wechselte sein Einsatzgebiet ins Waldviertel. Er stieg in den Bezirken Gmünd, Zwettl und Horn in Lagerhallen oder landwirtschaftliche Gebäude ein und stahl Werkzeug im Gesamtwert von über 50.000 Euro.

46 von 49 angeklagten Einbrüchen in Ober- und Niederösterreich gab der 44-jährige Tscheche vor Gericht zu. Er sei immer nur in Lagerhallen oder landwirtschaftliche Gebäude eingedrungen und habe immer nur Werkzeug (unter anderem diverse Sägen, Bohrer oder Schleifgeräte) gestohlen. In andere Anwesen sei er nie eingebrochen, beteuerte er. Gestohlenes Werkzeug zu Geld gemacht Das erbeutete Werkzeug habe er dann zu Geld gemacht. Insgesamt habe er 20.000 Euro dafür erhalten und damit einen Großteil für Unterhaltszahlungen aufgewendet, schilderte er. Früher habe er immer Gelegenheitsjobs als Dachdecker bekommen und sei mit dem verdienten Geld gut über die Runden gekommen. Aber jetzt: „Ukrainische Flüchtlinge arbeiten billiger und ich blieb über“, versuchte er, die Einbrüche mit finanziellen Notsituationen zu rechtfertigen. Angeklagter weist 12 Vorstrafen auf Die beteuerten Notsituationen kaufte die Richterin dem Angeklagten nicht ab, und sie verwies auf die einschlägigen Vorstrafen, insgesamt 12 aus seiner Heimat und Deutschland. Der Schöffensenat verhängte über den Tschechen eine dreijährige Gefängnisstrafe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.