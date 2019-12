Mit Weihnachtsshopping-Touren steigt auch die Vorfreude auf das Fest des Jahres. Doch leider wächst in dieser Zeit, in denen Geschenke für Familie und Freunde in diversen Verstecken gehortet werden, auch die Gefahr für einen Einbruch.

Begehrtes Diebesgut sind Schmuck und Bargeld, aber auch technische Geräte wie Smartphones, Laptops oder Fernseher. Diese stehen nicht nur auf der Wunschliste der Liebsten, sondern auch auf der der Einbrecher ganz oben.

Meist in den frühen Abendstunden zwischen 16 und 21 Uhr nutzen Einbrecher die dämmrige Zeit, in der die Hausbewohner noch in der Arbeit oder beim Einkaufen sind, es aber schon dunkel wird und so ohne großes Aufsehen gehandelt werden kann. Hier kann die Installation einer ausreichenden Außenbeleuchtung, gekoppelt mit Bewegungsmeldern, sehr nützlich sein.

Ein Tipp der Polizei ist auch ein guter Kontakt in der Nachbarschaft. Zusammenhalt schreckt Täter ab!