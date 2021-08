22.840 Stiche seit Ende März und 1.700 Rückmeldungen, davon 99,99 Prozent positiv: Das ist die beachtliche Bilanz des Impfzentrums bzw. der früheren Impfstraße Gmünd durch Koordinatorin Bettina Weiß nach dem offiziellen Ende des Impfbetriebes durch das Land NÖ zur Mitte der Vorwoche.

„Ich bin total stolz auf alle Mitarbeiter. Es waren sehr berührende Meldungen dabei, sehr viel Lob und Wertschätzung, Freudentränen und glänzende Augen – und auch Süßigkeiten“, schmunzelt Weiß nach den fordernden Monaten. Dass die Arbeit für die etwa 150-köpfige Helferschar damit nicht zu Ende ist, davon geht sie aus: „Wir sind bereit, jederzeit innerhalb kürzester Zeit wieder reagieren zu können.“

Keine einzige Dosis verdarb

Das trifft sich mit den Erwartungen von Bezirkshauptmann Stefan Grusch, für den die Zahlen „keine End-, sondern eine Zwischenbilanz“ sind, und der nun auch Schüler in Bussen zum Impfzentrum bringen möchte. Impfstraße und später Impfzentrum Gmünd hätten, so Grusch, als landesweit Einzige keine einzige Meldung an das Beschwerdemanagement des Landes NÖ ausgelöst: „Hier wurde extrem gute Arbeit geleistet.“ Lob kam auch dafür, dass nicht eine Impfdosis verworfen werden musste. Die Herausforderung: Jede Ampulle hat sieben Impfdosen, ist sie angebrochen, kann nichts davon aufgehoben werden. Daher musste an den Abenden oft noch fleißig telefoniert werden, um Impfwillige zu organisieren.

Bürgermeisterin sieht eine „Impffamilie“

Angetan blickte auch Gmünds Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP), unter deren Führung zunächst die Impfstraße gestartet worden war, zurück. Sie sprach in ihren Dankesworten im Namen aller 21 Gemeindechefs des Bezirks von einer „Impffamilie“, die sich gebildet habe – organisatorisch durch das Zusammenwirken von Behörde, Stadtgemeinde, Rotkreuz und Zivilschutzverband, und im Impfzentrum durch das Zusammenwirken in allen Bereichen von der Administration über das Impfpersonal bis zum Ordnerdienst. Eine Gruppe habe sich gefunden, die in fordernden Zeiten Ruhe und eine positive Grundstimmung bewahrte, „wir können stolz auf sie sein“. Alle seien hochmotiviert, sagt für das Rote Kreuz Klaus Rosenmayer, der vorübergehend genauso für das Impfzentrum verantwortlich war, von einer „schönen, guten Tätigkeit“ spricht.

An den letzten Tagen unter Federführung der Bezirkshauptmannschaft wurde auch ohne Termin geimpft, alleine am Dienstag und Mittwoch zählten Bettina Weiß & Co dadurch je 150 zusätzliche Stiche. Alle kurzfristig Gemeldeten erhielten auch gleich den Termin für die Auffrischung am 4. September.

Impfzentrum-Leiterin Weiß: „Ihr seid meine Helden!“

Am Donnerstag kamen die Helfer aus allen Teilen des Bezirkes zur Feier mit Live-Musik und Grillerei am Heli-Port zusammen, zu der auch Abgeordnete Margit Göll, der ärztliche Klinikum-Standortleiter Michael Böhm, Apothekerin Isabella Kitzler, Rotkreuz-Geschäftsstellenleiter Markus Hobiger oder Braumeister Karl Trojan – der Schremser Bier als „Schluckimpfung“ zur Verfügung stellte – vorbeischauten. „Ihr seid meine Helden, habt das Lachen und Blödeln nicht verloren und wart trotz eigener Sorgen zur Pandemie da“, dankte Weiß ihren Leuten: „Die Situation hat uns zusammengeführt – wir haben die Herausforderung angenommen, uns selber in den Hintergrund gestellt.“

Gmünder „3H-Regel mit Herz, Hirn und Humor“

Weiß sei immer zu hundert Prozent für das Impfzentrum im Einsatz gestanden, habe zuletzt auch den Urlaub dafür „zusammengestutzt“, dankte Bezirkshauptmann Grusch, der Urkunden dabei hatte: „Hier wurde nicht gesagt, was warum und wann nicht geht.“ Stattdessen sei angepackt – und an einer „3H-Regel“ mit „Hirn, Herz und Humor“ festgehalten worden. „Die 3H waren der Kitt, der das Team zusammengehalten hat.“

Der Bezirk sei mit einer Vollimmunisierungs-Rate von 60,2 Prozent nicht am Ende des Weges, mahnte Grusch, „die Erfahrungen dürfen nicht verkümmern. Ihr werdet alle noch gebraucht werden!“ Abgeordnete Margit Göll sprach Dankesworte auch der Landeshauptfrau aus. Aus den vor Weihnachten kurzfristig organisierten Gemeinde-Teststraßen hätten sich Strukturen entwickelt, „mit denen wir uns vorher nie befassen mussten“, aus denen dann aber auch das Impfteam zusammenwuchs.