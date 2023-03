Frühling bringt den Gmünder Wochenmarkt

Der Auftakt erfolgt diesmal nicht in Kombination mit der Hausmesse, die nach hinten verschoben wurde. Stattdessen findet am Freitag die Shopping Night statt, am Samstagvormittag danach folgt die offizielle Eröffnung der bereits neunten Wochenmarkt-Saison. „Offiziell“ deshalb, weil erste Standbetreiber laut Josef Hag als Erfinder des samstäglichen Markttreibens im Zentrum bereits am 25. März ihre Ware erstmals feilbieten wollen. Hopferl-Wirt Hag hatte den Markt im Jahr 2015 als damaliger Obmann der Werbegemeinschaft „Echt Gmünd“ nach wiederholten Debatten unter NÖN-Lesern über den Bedarf dafür aus der Taufe gehoben, in den folgenden Jahren etablierte er sich in Kooperation mit der Stadtgemeinde Gmünd als Fixpunkt in der Fußgängerzone.

Ein Aderlass, dafür neue Bio-Partner

Mit dem beliebten „Ländle-Mobil“ muss Josef Hag heuer einen schmerzlichen Abgang vermelden, Betreiberin Birgit Hofer befährt keine Märkte mehr. Hag ist aber optimistisch, Ersatz am Käsesektor zu finden: „Vielleicht können wir einen neuen Partner aus dem südlichen Waldviertel gewinnen, der einen Stand mit eigenen Käse-Erzeugnissen bespielen wird.“

Fix neu dabei sind laut Hag Evelyn Bäck und Gwaël Gauthier, die 2021 in der ehemaligen Gabler-Mühle in Waidhofen die „Hopfenspinnerei“ eingerichtet haben. Gesponnen wird hier bio-zertifiziertes Bier, das künftig jeden zweiten Samstag am Gmünder Wochenmarkt erwerblich sein soll. Regelmäßiger mit dabei sein wollen demnach auch die jungen Bio-Bauern Kerstin Müller und Matthias Ölzant, die sich von Thaures bei Heidenreichstein aus auf Social Media unterm Titel „Wald4tler Natur Gut“ einen Namen als „Farmfluencer“ gemacht haben. „Sie möchten saisonal dann am Markt sein, wenn es gerade ein Angebot gibt“, freut sich Hag.

„Alle halten zusammen“

Insgesamt sei in den acht bisherigen Jahren eine „schöne Gemeinschaft“ entstanden, sagt Markt-Mastermind Josef Hag, „alle halten zusammen, freuen sich, dass sich etwas tut im Zentrum – und nach den unsicheren Zeiten wieder Kontinuität einkehrt“. Der Auftakt wird unter einem Oster-Schwerpunkt auch mit einer Menge an Deko-Artikeln stehen, aber auch auf erste Setzlinge für das kommende Gartenjahr dürfen sich die Gäste freuen.

