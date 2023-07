Wie das Wohnen für Junge leistbar machen? Gemeinsame Lösungssuche

Inmitten der heftigen Teuerungswelle kommt ein eigentliches Erfolgsprojekt ins Wanken: Das Modell des „Jungen Wohnens“ kann in Schrems das Credo der Leistbarkeit nicht mehr erfüllen. Bei Mietpreisen von teils mehr als 700 Euro – somit gut die Hälfte mehr als beim Erstbezug im Jahr 2016 – sind die hochwertigen Kleinwohnungen für die eigentliche Zielgruppe kaum mehr erschwinglich. Listen-Mandatarin Viktoria Prinz brachte das Thema in den Gemeinderat, wo nach angeregter Diskussion ein gemeinsamer Weg festgelegt wurde.

Von „leistbar“ könne heute keine Rede mehr sein, wiederholte Prinz die schon in der vorigen NÖN geäußerte Kritik, mit nur zwölf Gemeindewohnungen gebe es kaum Alternativen. Die Folge sei eine hohe Fluktuation, die Wohnungen seien für junge Menschen unleistbar geworden. Unter den Mietern des Objektes in der Josef-Widy-Straße, das 2016 als erstes Gebäude der „Junges Wohnen“-Schiene im Bezirk Gmünd eröffnet wurde, lebe nur noch ein einziger förderungsfähiger Mieter. Prinz schlug eine Abfederung der Kosten über dem Mietniveau zur Zeit des Erstbezuges durch die Stadtgemeinde vor.

„Leistbares Wohnen“ für Junge tatsächlich wieder leistbar machen: Der Vorstoß von Listenchefin Viktoria Prinz sorgte für eine breite Diskussion im Gemeinderat. Foto: privat

In der Sache selbst herrscht im Gemeinderat Einigkeit. Die SPÖ bezweifelt aber die Umsetzbarkeit einer solchen Förderung. Er sehe die Gefahr einer Doppelförderung, sagte Klubchef Michael Preissl, zumal man eine ähnliche Unterstützung anderen Förderwerbern in ähnlicher Finanzsituation kaum vorenthalten könne – das sei dann nicht mehr finanzierbar. Preissl: Auch würde eine solche Förderung durch Wohnbaurichtlinien, die zum Einkommen auch Zuschüsse hinzurechnen, „sofort aufgefressen“. Er sieht also weniger die Stadt als den Gesetzgeber und das Land NÖ mit seinen Fördermodellen am Zug.

Ins selbe Horn stößt Bürgermeister Peter Müller (SPÖ). Es sei an der Zeit, dass das Land NÖ die Kriterien und Einkommensgrenzen für den Zuschuss überdenkt. Seitens der Genossenschaft (EBSG) sei unter anderem der Verwaltungsbeitrag halbiert und der (ohnehin geringe) Erhaltungsbeitrag „gegen null“ gesetzt worden: Den größten Brocken mache aber schlicht die Zinserhöhung der Darlehen auf den fast vierfachen Wert von 2016 aus, „das können wir nicht beeinflussen“.

Andere Mieter und Häuslbauer seien von der Teuerung genauso betroffen.

Trotzdem dürfe man das nicht einfach hinnehmen, mahnte Prinz. „Ich kenne kein anderes Mietobjekt, für das so viel zu zahlen ist in Schrems, und das ausgerechnet für junge Menschen.“ Gerade die SPÖ propagiere das „leistbare Wohnen“, habe das „Junge Wohnen“ in Schrems einst zum Prestigeprojekt auserkoren. Unterstützung kam von ÖVP-Fraktionschef Tobias Spazierer – die Stadtregierung solle versuchen, eine Lösung zu finden. Man dürfe sich, nachdem man mit dem „Jungen Wohnen“ geworben habe, „nicht einfach abputzen“, betonte auch Patrick Gutmayer (Liste Prinz).

„Leistbares Wohnen sollte der Anspruch einer sozialistischen Gesellschaft sein“, stellte sich auch Grünen-Mandatar Ferry Kammerer hinter den Antrag von Prinz. Dieser solle allerdings in einem Ausschuss behandelt werden. Die Idee griff Vizebürgermeister Preissl auf. Auf seinen abgeänderten Antrag hin wurde das Thema einstimmig an den für Soziales & Generationen verwiesen – das Ziel: Die Machbarkeit eines eigenen Fördermodells zu prüfen.

Freude auch bei David Süß, Verena Binder und Gregor Ableidinger von der Schremser ÖVP: Ausbildungserfolge sollen in Schrems künftig belohnt werden. Foto: ÖVP Schrems

Ab 2024: Taschengeld durch Ausbildungserfolg. Ab 1. Jänner können fleißige junge Menschen übrigens auch einnahmeseitig Erleichterung erfahren: Auf Antrag von Tobias Spazierer werden ab Jahreswechsel Jugendförderungen an Hauptwohnsitzer für abgeschlossene Ausbildungen ausgeschüttet. Es winken zwischen 70 und 100 Euro in Wertgutscheinen, Details werden im zuständigen Ausschuss bearbeitet. Auch dieser Beschluss fiel einstimmig, wobei SPÖ-Klubchef Preissl einräumen musste: „Ein guter Antrag, der uns eigentlich auch einfallen hätte können.“