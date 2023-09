Reportage in Hirschbach: Die ganze Schule in einer Klasse vereint

„Wir wachsen zusammen“, steht an einer Wand hinten im Klassenzimmer geschrieben. Man wäre geneigt, es als Motto abzutun. Aber in diesen Räumlichkeiten ist es mehr als das: Was hier zusammenwachsen soll, ist nicht nur der Jahrgang einer Volksschulklasse, sondern eine ganze Schule mit Sechs- bis Zehnjährigen.

Eine vierklassige Volksschule als „Kleinschule“ zu bezeichnen, darüber muss Karina Hobecker schon schmunzeln. Seit 2018 leitet sie die Volksschule Hirschbach. Abgesehen von den Fächern Deutsch und Mathematik, werden die 19 Kinder aller vier Schulstufen gemeinsam in einer Klasse unterrichtet. Was das für den Alltag der Lehrenden bedeutet und wie es in der Praxis funktioniert: Ein Besuch in der Schule.

Zu dritt ein „kleines und feines“ Team

Dass Besucher die Schule nicht als „klein aber fein“ abtun, ist der Direktorin wichtig. Passender trifft es „klein und fein“. Einen besonderen Charme hat das Gebäude, mitten im Schlosshof und in unmittelbarer Nähe zur Kirche. Der Hof wird in den Pausen genutzt, auch Bewegungsunterricht passiert manchmal draußen. Die Gemäuer sind alt, aber gepflegt. Auch das gehört dazu, um den Standort zu erhalten.

Das Schulleben spielt sich vor allem im Obergeschoß des Gebäudes ab, mit zwei Klassenräumen und Zimmern für Lehrerinnen und Direktorin. Neben Karina Hobecker, die gleichzeitig auch die Volksschule Kirchberg leitet, unterrichten Klassenlehrerin Tanja Pönwalter und Religionslehrerin Viktoria Binder in Hirschbach. Beide Klassenräume sind modern eingerichtet, liebevoll gestaltet, einer verfügt über eine digitale Unterrichtstafel. Weitere Argumente, die den Standort stärken. Ob Musikerziehung, Bildnerische Erziehung oder Sachunterricht: Die Schüler aller vier Schulstufen sitzen gemeinsam im großen Klassenraum.

„Es ist wirklich so, dass die Kleineren von den Größeren lernen“, bestätigen die Lehrerinnen. Tanja Pönwalter begleitet nicht eine Klasse nach der anderen von der ersten bis zur vierten Schulstufe, sondern vier Schulstufen parallel. Für jede davon gilt es, eigene Unterlagen vorzubereiten. In Deutsch und Mathematik gibt es eine Teilung – erste und zweite sowie dritte und vierte Stufe. Unterstützung im Unterricht kommt da von der Direktorin.

Dieses Jahr zwei Taferlklassler

Im laufenden Schuljahr besuchen 19 Kinder die Volksschule Hirschbach, für zwei Taferlklassler war der 4. September ihr erster Schultag. Es gebe Schulen, die sich explizit für Mehrstufenklassen entscheiden, sagt Karina Hobecker. Hier ist es Alltag. Sowohl jahrgangsreiner als auch jahrgangsübergreifender Unterricht haben seine Vor- und Nachteile.

Aus der Sicht der Lehrkraft bedeutet jahrgangsübergreifendes Unterrichten entsprechende Vorbereitung und Differenzierung bei Lernmaterialien. „Wir Lehrer müssen immer Flexibilität an den Tag legen“, sagt Hobecker. Das gleiche gilt für die Kinder. Die Stundenpläne aller vier Jahrgänge sind heuer weitgehend ident, die vierte Schulstufe mit neun Kindern ist diesmal die größte. Dass in Mathematik und Deutsch eine Teilung möglich ist, sei trotz allem ein Vorteil und ist nicht zuletzt auch deshalb möglich, weil seitens der Bildungsdirektion die nötigen Ressourcen bereitgestellt werden.

Innerhalb des Klassenraums: keine Sitzordnung, die die Jahrgänge separieren würde. „Jeder kann sich seinen Platz frei wählen“, sagt Hobecker. Insgesamt sieht sie ein „Lernen miteinander und voneinander“, Förderung der Selbständigkeit und insgesamt positive soziale Aspekte im einklassigen Unterricht. Trotz des Zusammenwachsens könne auf die Bedürfnisse der einzelnen Kinder gut eingegangen werden, auch die Zusammenarbeit mit Eltern und Gemeinde hebt die Direktorin positiv hervor.

Die Gemeinde steht zum Schulstandort

Traten bisher Gerüchte, die manchmal schon zu konkreten Plänen herangewachsen waren, über eine Schließung der Volksschule Hirschbach auf, so stellte sich die Gemeinde verlässlich hinter die Schule. Vor 20 Jahren sind hier nur 14 Kinder zur Schule gegangen – zur ohnehin geringen Schülerzahl in der Marktgemeinde mit aktuell etwa 580 Einwohnern kam noch, dass Eltern ihre Kinder mitunter an anderen Volksschulen anmeldeten. Eine Stützkraft wurde damals abgezogen, es blieb nur mehr eine Lehrkraft übrig. Seitens der Bezirksschulinspektion machte man sich für ein Auflassen des Standortes stark, sah die Zukunft in einem Schulverband mit Kirchberg, wie ihn damals schon Reingers mit Haugschlag und Eisgarn mit Eggern hatten.

Die Gemeinde wehrte sich, sah sogar mangelnde Loyalität der Eltern als Grund dafür, dass die Volksschule mit dem Rücken zur Wand stand. Sie setzte sich für den Standort ein, bemühte sich um Stärkung in Sachen Personal und Ausstattung. Auch heute besteht für Bürgermeister Rainald Schäfer (SPÖ) kein Zweifel: „Es ist sicher so besser, gesellschaftlich auf jeden Fall.“ Als er selbst die Volksschule Hirschbach besucht hat, habe es eine Klasse pro Jahrgang gegeben. Dass Hirschbacher Kinder woanders zur Schule gehen, sei momentan kein Problem mehr. „Zum Glück, denn es geht um jedes Kind. Würden da noch welche wegbrechen, wäre es dramatisch für uns“, sagt er.

Vor einigen Jahren kam es zur Generalsanierung des Schulgebäudes, seither wurden etwa auch Tische und Sessel erneuert. Mehrmals sei die Option auf einen Schulverband mit Kirchberg im Gespräch gewesen, sagt Schäfer. Immer habe sich der Gemeinderat entschieden dagegen ausgesprochen. Man ist eben zusammengewachsen.