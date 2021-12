Einsätze im Winterwetter: Feuerwehr barg Sattelzug

Der Sattelzug war auf einem Güterweg zu einem Steinbruch unterwegs und dort von der Fahrbahn abgekommen. Die Feuerwehren Hoheneich und Stadt Gmünd konnten den 13 Tonnen-Sattelzug mit einer Seilwinde und einer Schleppstange befreien und schließlich in den Steinbruch schleppen. Der Weg war durch das verunfallte Fahrzeug versperrt, sodass zwei weitere Lkw unterdessen warten mussten. Der Einsatz war nach drei Stunden beendet.

Schon am Vormittag stand in Bad Großpertholz die Bergung eines Firmenbusses an. Auch die Feuerwehr Brand musste ausrücken: An der Landesstraße Richtung Thaures kam ein Pkw von der Straße ab, konnte aber von den sechs ausgerückten Floriani wieder auf die Fahrbahn geschoben werden und seine Fahrt laut Feuerwehr unverletzt fortsetzen.