Feuer im Schlagwald bei Gebharts erfolgreich gelöscht

Mit 20 Mann, HLF1 und drei Traktoren mit Güllefässern rückte die Feuerwehr Gebharts am Ostermontag aus: Aus dem Schlagwald zwischen Gebharts und Himmelsleiter im Naturpark Hochmoor war gegen 8.30 Uhr starker Rauchgeruch gedrungen, woraufhin nach einer ersten Erkundung ein Waldbrand entdeckt wurde.

Beim Eintreffen der Wehren – Schrems wurde zur Unterstützung und Nachkontrolle mit Wärmebildkamera angefordert – war laut Einsatzleitung eine Fläche bereits abgebrannt, weitere Glutnester waren noch aktiv. Die Einsatzkräfte bauten mehrere Löschleitungen auf, um die abgebrannten Flächen mit Wasser zu bedecken und die Glutnester zu bekämpfen – dank der Güllefässer war genug Wasser vor Ort. So konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Nach drei Stunden waren die Kameraden am Heimweg zu ihren Familien.

