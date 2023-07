Sattelauflieger mit Hackschnitzeln brannte: B38 stundenlang gesperrt .

Alarmierung an die B38 zwischen Karlstift im Bezirk Gmünd und der Landesgrenze zu Oberösterreich: Ein mit Hackschnitzeln beladenen Sattelauflieger war am 28. Juli in Brand geraten, die Böhmerwald Straße musste stundenlang in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.