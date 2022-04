Bei Waldarbeiten in Angelbach: 20.000-Volt-Leitung beschädigt .

Bei Holzrückearbeiten durch eine Firma in einem Waldstück in Angelbach wurde am 13. April eine 20.000-Volt-Leitung durch den Lkw-Kran abgerissen. Der daraus resulitierende „Erdschluss“ führte zu einem Flurbrand und einem stundenlangen Stromausfall in einem Teil der Ortschaft Angelbach.