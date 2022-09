Einsatz für Notarzthubschrauber: Mann verletzte sich beim Holzspalten .

Kurz vor 15 Uhr wurden die Feuerwehren Großdietmanns, Eichberg und Gmünd am Montagnachmittag zu einem technischen Einsatz am Guggabergweg gerufen. Ein Mann war laut Feuerwehr gerade beim Holzspalten, als er an der Zapfwelle beim Traktor eingeklemmt wurde.