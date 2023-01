Einsatz in Silvesternacht Hoheneich: Vermisster in Braunau aufgefunden - im Spital verstorben

Lesezeit: 2 Min RG Red. Gmünd

Foto: Feuerwehr Hoheneich

W ie das alte Jahr endete, begann für die Feuerwehren Hoheneich und Gmünd auch das neue: Beide Wehren rückten wie berichtet am Abend des 31. Dezember zu einer Fahrzeugbergung in der Kirchengasse in Gmünd aus, kurz nach 1 Uhr wurden die Floriani erneut alarmiert - diesmal zu einer Menschenrettung in Hoheneich.