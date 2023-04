B41: Fahrzeug-Überschlag in der Nacht auf Ostersonntag

In St. Martin hatte am 8. April um 22.47 Uhr die Sirene aufgeheult, die Alarmierung lautete auf „T2 – Menschenrettung, 1-2 Personen“. Die Feuerwehren St. Martin, Großpertholz und Weitra, dazu Polizei sowie Rettungsteams aus Gmünd und Weitra schwirrten aus. Ein Fahrzeug war laut Einsatzbericht der Feuerwehr St. Martin aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war im Graben am Dach zum Stillstand gekommen. Der nicht eingeklemmte Lenker wurde gerettet, durch den Notarzt erstversorgt und mit der Rettung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren reinigten den Unfallort, die Kameraden aus Weitra führten mit dem Kran die Fahrzeugbergung durch – rechtzeitig zur ersten Minute des Ostersonntags war der Einsatz abgeschlossen.

