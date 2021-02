FF Heidenreichstein: Zwei Brände in zwei Stunden .

Innerhalb von zwei Stunden musste die Feuerwehr Heidenreichstein am Abend des 11. Februar in Einsatz gehen. Einmal brannte in Motten ein Kamin, dann standen zwei Mülltonnen in der Heidenreichsteiner Josef-Böhm-Straße in Flammen.