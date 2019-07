Mit der Generalsanierung zweier Gemeinde-Wohnhäuser in der Hans-Lenz-Straße und dem Bau eines Gemeinde-Wohnhauses in der Weitraer Straße hat Gmünd im Vorjahr einen großen Schritt für den sozialen Wohnbau gesetzt. Das für heuer geplante Projekt am Dr.-Adolf-Schärf-Hof in der Bahnhofstraße 25, vis-à-vis der evangelischen Kirche, ruht aber derzeit: ÖVP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer bestätigt auf NÖN-Nachfrage Gerüchte, wonach eine der 24 Parteien Einspruch gegen das Millionen-Projekt erhoben habe. Es geht um den geplanten Einbau eines Aufzuges.

Liegenschafts-Stadtrat Benjamin Zeilinger (FPÖ) versteht, dass jede Partei andere Prioritäten setze – die betreffende Mieterin wohne zudem im Erdgeschoß. Vom Aufzug würde sie also kaum profitieren. Doch Zeilinger appelliert an das Miteinander im Gemeindebau: Falle ein Teilbereich des mit 1,35 Millionen Euro kalkulierten Gesamtprojektes weg, schrumpfe die Unterstützung durch das Land NÖ deutlich – plangemäß würden immerhin maximal 800.000 Euro gefördert. Das Gesamte sei also die beste Lösung.

„Teil der Sanierung ist auch zur vollumfänglichen Erreichung der Förderhöhe ein Lift, welcher in einem mehrgeschoßigen Wohnhaus, welches saniert wird, jedenfalls mitberücksichtigt werden soll“, gibt Zeilinger zu bedenken. Das Haus habe auch noch keine Zentralheizung: „Einige Mieter haben einen Ölofen, der mit Kännchen von der Tankstelle befüllt wird. Ich gönne diese Abnahme wohl den Tankstellenbetreibern, denke aber, dass der Anschluss an die Fernwärme in diesem Fall komfortabler und zeitgemäßer ist.“

Geplant sind wie berichtet unter anderem Wärmedämmung an Fassade, Keller- sowie Dachgeschoßdecke, die Erneuerung von Fenstern, Türen, Dacheindeckung sowie eben Heizungs-Installationen über Fernwärme und ein Aufzug. Für die Wohnungen im rückseitigen Trakt sind Balkon-Anbauten geplant.

Nicht der erste Protest in der Bahnhofstraße

Stadtrat Zeilinger hatte vor dem Grundsatzbeschluss im Gemeinderat Ende April von positiven Reaktionen „sämtlicher erreichter Mieter“ auf die Pläne und die entstehenden Mehrkosten gesprochen. Der Mietzins solle zeitlich befristet um 1,39 Euro/m²

angehoben werden. Er würde damit auch nach den Sanierungen im „wirklich günstigen Bereich“ liegen, streicht Zeilinger heute hervor. Die betreffende Mieterin habe als einzige der bisher erreichten Mieter den Plänen nicht zugestimmt.

Bürgermeisterin Rosenmayer bedauert, dass das Projekt ins Stocken gekommen ist. „Die Häuser gehören saniert. Sie sollten in dem Zug gleich auf den heutigen Stand gebracht werden“, sagt sie. Genau das sei auch in der Hans-Lenz-Straße erfolgt, „alle Mieter waren damals dafür, sie haben heute eine große Freude damit“.

In der Bahnhofstraße hatten indes einige Häuser weiter bereits vor sechs Jahren einige Mieter einen Lift-Einbau in zwei Gemeindebauten verhindert. Am Rande war damals zutage getreten, dass die Mieten in acht von zwölf Fällen unter 20 Euro pro Monat gelegen waren.

Wie soll es nun im Schärf-Hof weitergehen? Man wolle die Sanierung außergerichtlich lösen, kündigt Zeilinger ein Gespräch mit der Mieterin über die Gesamtzusammenhänge an: „Sollte die Mieterin nicht darauf eingehen, wird ein Schiedsgericht die Interessen der Mieterin dem Gesamtprojekt gegenüberstellen und eine hoffentlich faire Entscheidung treffen.“