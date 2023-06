Eintritt frei Der Lkw bringt das Theater nach Gmünd

„Ein seltsames Paar“: Max Mayerhofer (links) und David Czifer. Foto: Nikolaus Similache

D as „Lastkrafttheater“ feiert heuer sein zehnjähriges Jubiläum und kommt mit einem Boulevardklassiker auch nach Gmünd: Zu sehen ist „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon - am 7. Juni um 19.30 Uhr am Stadtplatz in Gmünd.

Das Lastkrafttheater tourt wieder mit der mobilen Lkw-Bühne an 31 Terminen durch Niederösterreich und Wien. Unter der Regie von Nicole Fendesack spielen auch wieder die Initiatoren David Czifer und Max Mayerhofer. Die beiden versprechen Komik und Slapstick: Der geschiedene Sportreporter Oskar nimmt Freund Felix bei sich auf, weil seine Frau die Scheidung eingereicht hat. Doch was am Anfang aussieht wie eine normale Männer-WG, entpuppt sich bald als eheliches Panoptikum. Der Eintritt ist frei. Mehr dazu auf der Seite des Lastkrafttheaters.