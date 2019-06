Vor 30 Jahren fiel der Eiserne Vorhang. Diesem Ereignis wird im Schloss Weitra mit der Ausstellung „Schauplatz Eiserner Vorhang Rechnung getragen. Nun würdigt der „Verein zur Dokumentation der Zeitgeschichte“ auch jenen Mann, der mit der Grenzöffnung, der EU und der beginnende Konflikt am Balkan untrennbar verbunden ist, nämlich Alois Mock.

Ihm wurde die Ausstellung „1989 – Schicksalsjahr für Europa. Das Zeitalter des Alois Mock“ gewidmet, die am 29. Juni eröffnet worden ist. Edith Mock, die Witwe des unvergessenen Politikers, ließ das Publikum im Schlosstheater am Leben des Ehepaares Mock teilhaben. Die Ausstellungs-Eröffnung nahm Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka vor.

Was Edith Mock erzählte und welche Erfahrung Wolfgang Sobotka bei einem illegalen Grenzübertritt nach Tschechien als Jugendlicher gemacht hat, gibt es in der NÖN am Mittwoch zu lesen.