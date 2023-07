Breitband, Hauskauf - und Katzen: Mit dem Rad in den Gemeinderat

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung – die Mandatare waren mit dem Fahrrad gekommen – wurde aufgrund der Abrechnung des Breitbandausbaus ein Nachtragsvoranschlag nötig. Es musste ein Darlehen über rund 213.000 Euro aufgenommen werden. Vom Land kam indes eine Förderung in der Höhe von 65 Prozent. Die Kosten seien niedriger als angenommen, so Bürgermeister Günter Schalko, der Kredit durch die laufenden Einnahmen gedeckt. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Diskutiert und schließlich auch beschlossen wurde es, ein Angebot zum Ankauf eines Hauses direkt neben dem Dorfzentrum in Wielings zu legen. „Das würde auch einen direkten Zugang vom Dorfzentrum zum Teich ermöglichen“, so Bürgermeister Schalko. Das Angebot ergebe sich aus dem Wert des Grundstücks und der Aufschließung. „Wir wollen das Haus haben, aber nicht um jeden Preis.“

Die Situation in Wielings erforderte einen weiteren Beschluss: nämlich, die in dem Haus lebenden Streunerkatzen kastrieren zu lassen. Die Gemeinde übernimmt dafür die Kosten, das Land wird zwei Drittel refundieren.

Auch das wurde im Gemeinderat besprochen. Der Dorferneuerungsverein bekommt eine Förderung von 500 Euro, die Schulanfänger – zehn sind es heuer – bekommen Schulstartgeld in der Höhe von 120 Euro. „Diese Unterstützung wurde aufgrund der Teuerung von 100 Euro angehoben“, berichtet Schalko. Angehoben wurde dafür auch der Elternbeitrag („Bastelbeitrag“) für den Kindergarten, und zwar von 8 auf 10 Euro. Die Kosten für die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten ab September wurden auch angepasst, etwa in der 20-Stunden-Kategorie von 59,24 auf 60 Euro.

In Sachen des soeben eröffneten Kindergarten-Umbaus gab es bei der Abrechnung eine „Punktlandung“, so Schalko, das habe der Prüfungsausschuss bestätigt. Es habe keine Mehrkosten gegeben. Mehr Beleuchtung in Form zweier neuer Lichtpunkte bekommt indes der Arnulf-Neuwirth-Weg. Beschlossen wurde auch, den Projektbeitrag für den Verein Interkomm („Wohnen im Waldviertel“) von 10.000 Euro zu zahlen.