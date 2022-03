Claudia Sadlo: Den Humor nach schwierigen Monaten nicht verlieren

Abgesagte Auftritte, Ungewissheit und fehlendes Publikum: Für jemanden, der sein Geld mit Humor verdient, waren die vergangenen zwei Jahre nicht besonders witzig. „Es war jedenfalls eine Achterbahnfahrt“, sagt die Eisgarner Kabarettistin Claudia Sadlo. Aktuell geht es auf der Achterbahn wieder nach oben, am 11. März steht für sie der erste Auftritt nach längerer Pause an. Und auch sonst schmiedet Claudia Sadlo wieder Pläne.

Mit ihrem aktuellen Programm „Sadlo Maslo“ ist sie noch nicht oft auf der Bühne gestanden. Wobei: So aktuell ist das Programm gar nicht mehr. „Es ist sehr schade, wenn man Termine schon zwei oder drei Mal verschieben musste. Das Programm ist inzwischen fast alt, aber eigentlich nicht ausgespielt“, sagt sie. Für den Termin am 11. März geht es – mit „Sadlo Maslo“ im Gepäck – nach Groß-Enzersdorf, danach stehen „Mixed Shows“ in Wien und der Steiermark an. Der bislang letzte Auftritt war im Herbst. Mit welchen Gedanken blickt sie in Richtung Bühnencomeback? „Mit gemischten Gefühlen, weil es schon eine Zeit lang her ist, dass ich mit dem Programm aufgetreten bin“, schmunzelt Sadlo.

Unsicherheiten im eigenen Leben, Witze auf der Bühne

Trotz der angekündigten Lockerungen bleibt eine Ungewissheit, das Publikum sei zudem nach wie vor verhalten, erzählt sie: „Ich habe auch von Kollegen, die normalerweise restlos ausverkauft sind, gehört, dass weniger Besucher kommen.“ Aus der Sicht des Künstlers sei es manchmal eine Herausforderung, auf der Bühne zu stehen und witzig zu sein, während sich auch im eigenen Hinterkopf viel Unsicherheit breitgemacht hat. Zur zumindest finanziellen Überbrückung hat ein anderer Vollzeitjob geholfen.

Die vielen Fragezeichen und langen Pausen haben sich – bemerkt Claudia Sadlo – auf die körperliche und mentale Gesundheit und das Selbstbewusstsein ausgewirkt. Und auf die Motivation: „Sie schwindet, wenn man so plötzlich gebremst wird und so lange nicht auftreten darf.“ Zwischenzeitlich habe sie ans Aufhören gedacht, aber: „Ich wollte nicht wegen des Coronavirus aufgeben, immerhin hat es bis hierher doch sehr viel Schweiß und Tränen gekostet.“

Die Motivation wird mit den Auftritten kommen, ist sich Claudia Sadlo sicher. Auch ein neues Programm schwebt ihr vor, über die Pandemie sollte es dabei höchstens am Rande gehen. Mitte Juni steht eine Premiere an: Das für Sommer 2020 geplante „Waldviertler Sommerkabarett“ soll heuer wirklich stattfinden. Dafür will Sadlo mit drei Kabarett-Kollegen ins Herrenseetheater Litschau einladen. Weil: „Ich habe mir in den vergangenen Monaten gedacht, den Humor kann ich einfach nicht verlieren.“

