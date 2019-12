Die Veranstaltung, die bereits zum 22. Mal über die Bühne ging, beinhaltete auch heuer wieder ein attraktives und abwechslungsreiches Programm. Bei zahlreichen Stationen, wie der Kinderbackstube mit Einkehr im Cafe sowie bei den Adventdarbietungen der Volksschulkinder in der Stiftskirche kamen sowohl die kleinen, als auch die großen Gäste voll auf ihre Rechnung und auch der reichhaltige Adventmarkt mit schönen Adventkränzen und Gestecken, Bastelarbeiten, Bäckereien und natürlich die "Schmankerl und heißen Getränke für's leibliche Wohl" trugen einen wesentlichen Teil zur gemütlichen Einkehr am Stiftsplatz in Eisgarn bei.