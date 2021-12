„Vickerl“ und die erste Disco im Waldviertel

Von außen wirkte es wie ein unscheinbares Dorfgasthaus, doch im Inneren verbarg sich die Pionier- und Kultdisco der 1980er Jahre. Die Rede ist von der Disco Löffler in Eisgarn. Der innovative Zugang von Besitzer Ludwig Löffler zur Gastronomie und Unterhaltung prägte das Freizeit- und Sozialleben mehrerer Generationen. Die Erfolgsgeschichte des Lokals liest sich wie ein Drehbuch mit einem, doch überraschenden, Ende. Darum ist es wohl auch kein Zufall, dass die Kultdisco Jahre später zum Schauplatz der Kultserie „Braunschlag“ wurde. – Die NÖN begab sich gut 30 Jahre nach der Schließung auf Spurensuche.

Dann habe ich gesagt, Peppi, du musst öfters am Sonntag kommen!“ ludwig löffler Waldviertler Disco-Pionier

Am Anfang war ein normales Landgasthaus

Begonnen hat alles in einem normalen Landgasthaus mit Veranstaltungssaal, das von der Mutter von Ludwig Löffler, Leopoldine Löffler, geführt wurde. Der Vater starb leider im Krieg. Ludwig Löffler absolvierte eine kaufmännische Lehre in Litschau und übernahm bereits 1960, nach dem Bundesheer, das Gasthaus. Damals war er 21 Jahre alt. Im Saal fanden Versammlungen, Hochzeiten, Bälle und Theateraufführungen statt. Der Familienzusammenhalt war groß, Schwester und Schwager halfen im Gasthaus mit.

Ludwig Löffler führte das Lokal und setzte schon damals auf zeitgemäße Unterhaltung. „Wir waren sicher unter den ersten, die eine Musikbox hatten“, erzählt der Besitzer stolz. „Mit einem Fernwähler konnte man auch aus dem Extrazimmer Musik auswählen. Gäste sind oft zeitig in der Früh gekommen, um Musik aus der Musikbox zu hören.“

Das Espresso war schon zu dieser Zeit ein Jugendlokal. Discos gab es damals noch nicht. „Ein Schulkollege erzählte mir eines Tages, dass er in Amerika eine sogenannte Disco gesehen hat“, schildert der mittlerweile 82-jährige Ludwig Löffler. „Und was bedeutet das?“, habe er gefragt: „Er meinte, da ist einer in einer Glaskuppe gesessen und hat Platten aufgelegt und Tonbänder abgespielt.“ Alles schön und gut, meinte Löffler, aber der Mensch würde sicher auch Geld kosten. Bei ihm schmeißen die Leute jetzt einen Schilling in die Musikbox und unterhalten sich auch gut.

Nach Hamburg reifte der Gedanke zum 5-Uhr-Tee-Disconachmittag

Nach einiger Zeit kam der Freund wieder und erzählte, dass es jetzt auch eine Disco in Hamburg gebe. Daraufhin fuhren die Zwei nach Hamburg, um sich das anzuschauen. „Das war um 1963, kurz bevor ich geheiratet habe“, sagt Löffler.

Bei einem Besuch eines Motorsportler-Balls in Heidenreichstein um das Jahr 1967 sah er schließlich auch jemanden, der Platten auflegte, ein gewisser Josef Mikscha. „Der hatte für diese Zeit eine top Musikanlage mit großen Lautsprecher-Boxen“, erinnert sich Löffler. „Ich fragte ihn, ob er einmal bei uns Musik machen kann, und da er zuhause auf Grund der Lautstärke ohnehin nicht spielen konnte, sagte er zu.“

Der Tanzsaal war damals dort, wo später die Disco gebaut wurde. „Ich habe zu Josef gesagt, dass Veranstaltungen, bei denen Schallplatten gespielt werden, von einigen Disco genannt werden. Er meinte, gut, dann machen wir das, und nennen es 5-Uhr-Tee-Disconachmittag. Wir machten Werbung dafür und der Saal war voll, obwohl die Leute gar nicht wussten, was Disco bedeutet. Ich dachte, das war eine einmalige Veranstaltung zum Ausprobieren. Nächsten Sonntag war der Saal wieder voll, aber Josef war nicht mehr da. Die Leute glaubten, das wäre jetzt jeden Sonntag. Dann habe ich gesagt, Peppi, du musst öfters am Sonntag kommen!“ Das war der Grundstein für die Disco Löffler.

„Dann haben wir auch schon am Samstagabend gespielt.“

Bis Anfang der 1970er-Jahre lief am Sonntag der Disconachmittag, ehe der Saal im rustikalen Stil mit Logen und DJ-Box umgestaltet wurde. „Damals hat Josef Mikscha seine Musikanlage bei uns eingebaut und das Plattenauflegen zu einem sehr freundschaftlichen Preis gemacht“, erinnert sich Löffler dankbar. „Dann haben wir auch schon am Samstagabend gespielt.“

Genannt wurde das Ganze Tanzdiele. Das Gasthaus war auch unter der Woche geöffnet und es gab Bälle im rustikalen Saal. In der Art wurde das Lokal ungefähr zehn Jahre betrieben. Nachdem es immer sehr gut lief, wurde ein Umbau beschlossen. „Wir schauten uns verschiedene Lokale an, aber es gab damals noch keine echten Discos in Österreich“, erinnert sich Löffler. Das Queen Anne in Wien wurde zeitgleich mit dem Disc-Club Löffler Eisgarn errichtet und auch von der gleichen Firma eingerichtet.

Das Lokal wurde für die Balustrade aufgestockt. „Das war natürlich für diese Zeit sehr teuer, doch wir hatten uns in den vergangenen zehn Jahren schon etwas angespart“, erklärt der Discobetreiber. 1980 wurde die Disco mit einer Kapazität für 500 Besucher eröffnet. Das Lokal war dann freitags, samstags, sonntags und in den Ferien auch mittwochs geöffnet.

Erste Discobusse, und ein Einzugsgebiet bis nach Krems und Wien

Das Haus war von Anfang an voll. Später öffneten die Discos in Kirchberg, Vitis oder Gerweis, doch die wirkten sich nicht auf die Besucherzahlen in Eisgarn aus. Bereits Mitte der 1980er initiierte Löffler Discobusse mit bis zu drei Routen. Das Publikum kam auch aus Krems und Wien nach Eisgarn.

Auch Nina Proll und David Schalko waren in ihrer Jugend Gäste der Disko, bevor sie für „Braunschlag“ zurückkehrten. Die damalige Jugendkulturbewegung, die Popper, mit ihren auffälligen Frisuren, modischer Bekleidung und Vespa-Rollern, sah man auch dort. Ebenso wurden Shows abgehalten.

Der Erfolg der Disco war auch dem guten Kontakt vom Chef, den alle liebevoll „Vickerl“ nannten, zu seinen Gästen geschuldet. Er war immer für alle da und versuchte, ein guter Gastgeber zu sein. Die Arbeitsaufteilung in der Familie war perfekt geregelt. Ehefrau Erna organisierte die Bar im Eingangsbereich, Tochter Sabine oben auf der Balustrade, Sohn Ludwig war der DJ. Aus der Küche kamen wunderbare Speisen, vor allem die berühmten Brote von der Oma-Löffler.

Der Erfolg und enorme Besucherstrom brachten auch Schattenseiten mit sich. So kam es zu Anrainerbeschwerden durch Außenlärm und wegen der parkenden Autos im Ort. Darum griff eines Tages die Behörde ein. Es hätte die Möglichkeit gegeben, die Disco mit einer Beschränkung auf 180 Gäste weiterzuführen, doch das war für den leidenschaftlichen Gastwirt keine Option. Er hätte langjährige Gäste abweisen müssen, und das kam für ihn nicht in Frage. „Das wollte ich auf keinen Fall“, erzählt Ludwig Löffler, sichtlich emotional. Darum gab er schweren Herzens sein Lebenswerk 1992 auf.

Für das Gebäude gab es immer wieder Interessenten, auch die Serie „Braunschlag“ erzeugte Aufmerksamkeit dafür. „Doch die wollten alle wieder die Disco öffnen, und das geht nicht“, erklärt Löffler. „Da hätte ich sie ja auch selber weiterführen können.“

Neustart mit „Stadt-Pubs“ zwischen Litschau und Krems

Nur wenige Monate nach Schließung der Disco eröffnete er seine bekannten Stadt-Pubs in Litschau, Waidhofen, Zwettl, Dobersberg und Krems. Auch diese erfreuten sich über viele Jahre großer Beliebtheit. Ludwig Junior entwickelte in den vergangenen Jahren andere berufliche Interessen, Enkelsohn Benjamin führt jetzt das Pub in Waidhofen.

Ludwig Löfflers Hauptschuldirektor hatte Mitte der 1950er Jahre gemeint, er sei zu schade, um in dem kleinen Dorf als Wirt zu verkümmern. Doch „Vickerl“ wollte für seine Mutter da sein, hat mit seinen Visionen etwas Besonderes geschaffen und den kleinen Ort Eisgarn nahe der Grenze, weit über den Bezirk hinaus bekannt gemacht. Es gibt viele Menschen, die einander hier kennengelernt und danach sogar geheiratet haben. „Manche Ehepaare besuchten mich auch Jahre später noch in den Pubs“, freut sich der großartige Gastgeber.