Was wurde aus dem Stemmer-Weltmeister Alois Stoifl? .

Er war schon als Jugendlicher sportlich unterwegs und konnte im Laufe seiner Gewichtheberkarriere zahlreiche Titel einheimsen: Die Rede ist von Alois Stoifl, der in Wielings (Gemeinde Eisgarn) aufgewachsen ist und in der Pension in seinen Heimatort zurückgekehrt ist.