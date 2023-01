Plastikeis-Start: „Definitiv eine Alternative“

Strahlende Gesichter bei der Eis-Eröffnung am früheren SV-Platz bei den Vertretern aus Politik, Stadtgemeinde, Schulen und Feuerwehr, bei Ex-Profi Christoph Harand (5. v.r.) und Österreich-Chef Siegfried Karl von Like-Ice (8. v.r.). Foto: Markus Lohninger

Bei 10 Grad Außentemperatur hat in Gmünd am 13. Jänner eine neue Eiszeit begonnen: Der erste Synthetik-Eislaufplatz des Bezirkes wurde in Betrieb genommen. Das Wetter bestätigte bereits zum Start den Bedarf für eine Anlage dieser Art, dementsprechend hoch war der Zustrom an Gästen den ganzen Tag über, selbst bei einsetzendem Regen am Abend herrschte nicht nur bei der Ausschank durch die Feuerwehr Gmünd noch reger Betrieb.

Wie fühlt sich das Laufen auf einer Plastikfläche in der Praxis an?

Die vielen Kleinen waren größtenteils begeistert, Eis unter Kufen kennen viele nur von der oft heillos überfüllten Bahn in Zwettl, manche gar nicht. „Nach einer Eingewöhnung war es für die meisten wie auf normalem Eis“, bilanziert Ex-Eishockey-Profi Christoph Harand, der zum Start einige Zeit als Ansprechpartner auf den Platten unterwegs war, half und Fragen – etwa, ob sich die Anlage für Stocksport oder Eishockey eigne (Antwort: ja und ja) – beantwortete. Älteren mit langer Erfahrung auf Natureis falle die Umstellung oft schwerer.

Dabei komme es primär auf den richtigen Schliff an, rät Harand. Der sei auf Plastikeis von höherer Bedeutung, es brauche wegen des geringeren Rutschverhaltens des Kunststoffes einen sehr tiefen Radius: „Bei etwas höherer Geschwindigkeit fällt es leichter, die Balance zu halten, der Kraftaufwand ist höher. Ansonsten ist das Verhalten inklusive der Technik eigentlich wie auf Natureis.“

Am Schauplatz: Erste Eindrücke überraschten

Den Kids sind Aspekte wie Balance oder Körperhaltung eher egal, die stapfen zur Eröffnung teils einfach nur übers Eis und haben auch daran ihre Freude. Unter den Älteren fällt etwa der Schremser Willibald Glaser auf, der zügig Runden dreht. „Man spürt, dass man mehr Kraft benötigt – genauso wie bei einem Auto mit weniger PS“, lacht er. Insgesamt sei die Anlage für die Zeiten ohne Natureis aber „definitiv eine Alternative. Ich bin sehr positiv überrascht, nach einer Viertelstunde hat es sich angefühlt wie auf normalem Eis.“

Selbiges berichtet der Kleedorfer Michael Gruber nach einigen sehr flotten Runden. Die von Hersteller „Like-Ice“ angegebenen 80 Prozent Tempo im Vergleich zu Natureis „kommen hin“, spricht er von einem Trainingsnutzen: „Es geht mehr in die Kraft als auf echtem Eis. Wichtig ist es daher, in Schwung zu bleiben – sobald es läuft, ist es kein Problem.“ Insgesamt hält er die Investition für eine „super Idee“, die immer größer gewordene Unberechenbarkeit des Winterwetters und das ewige Hoffen auf Eis seien damit kein Thema mehr.

Wo noch angesetzt werden könnte

Die Stadtführung lässt das Projekt wie berichtet klein anlaufen, um einfach mal kostenloses Eislaufen ohne Eintritt bei jedem Wetter täglich von 8 bis 21 Uhr zu ermöglichen. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) kündigte zum Start weitere Adaptierungen an. Einige Punkte zum Ansetzen waren da schon offensichtlich – die Mattenfläche zum sicheren Gehen von Umkleide zu Eisoval wird breiter, zur Schonung des Plastikeises muss stärker auf die Nutzung ausschließlich mit Schlittschuhen hingewiesen werden. Von Besuchern kamen auch Wünsche nach Beschallung („Eislauf ohne Musik ist wie ein Schnitzel ohne Panier“), Licht für die Parkfläche oder der optischen Kennzeichnung zweier heftiger Schwellen bei der Zufahrtsstraße.

600 Schliffe in wenigen Stunden

Auf den Schliff kommt es an: Florian Höfenstock (l.) und Herbert Schönsgibl (r.), im Bild mit Stadtrat Jürgen Trsek, hatten an der Schleifmaschine regen Zulauf. Foto: Markus Lohninger

Eine Gästezählung gibt es nicht. Der von der Stadt zum Start gemeinsam mit Florian Höfenstock fürs Gratis-Kufenschleifen abgestellte Bauhof-Mitarbeiter Herbert Schönsgibl hat aber Zahlen: Die Schleifmaschine in der Schuhkammer bei der Umkleide sei am Freitag durchgehend in Betrieb gewesen, sagte er nach der Eröffnung, „alle vier Minuten ein Paar, bedeutet bisher 600 Schliffe“. Ein hoher Wert angesichts dessen, dass da noch viele Gäste in der Schlange standen und in der Kammer 153 geschliffene Paar Leihschuhe aller Größen bereitgestellt waren.

Schuhe können vorerst nur über Schulen ausgeliehen werden, sagt der zuständige Stadtrat Jürgen Trsek, das Lehrpersonal erhalte Schlüssel für die Kammer. Mit den Gmünder Schulen bestehen bereits Vereinbarungen, Interesse wurde laut Trsek auch schon aus Nachbargemeinden und sogar Heidenreichstein bekundet.

