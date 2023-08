„Was wurde aus...“ der Mitbegründerin des Gmünder Hopferl?

Das Stadtwirtshaus Hopferl in Gmünd ist im Vorjahr 30 Jahre alt geworden. Elfriede Kaltenböck war von Anfang an dabei. Zusammen mit ihrer Tochter Monika Hag und ihrem Schwiegersohn Josef Hag hat sie das Hopferl gegründet. Begonnen hat alles als kleines Bierlokal in der Meridianpassage. Am Anfang hat Elfriede Kaltenböck das Lokal mehr oder weniger allein mit den Mitarbeitern geführt, weil ihre Tochter und ihr Schwiegersohn noch fünf Jahre in Wien waren.

„Die Anfangsjahre waren sehr schön, weil ich da die ganzen Leute kennenlernen durfte“, sagt sie rückblickend. Das Bierlokal ist den Gründern bald zu klein geworden und sie sind in das Haus am Stadtplatz umgezogen, wo sich das Hopferl heute befindet. Zuerst hat Elfriede Kaltenböck serviert und in der Küche gearbeitet, später dann nur mehr in der Küche. „Ich habe den Beruf als Hobby gemacht“, sagt sie. Für ihre 30 Jahre im Hopferl hat sie ein von der Wirtschaftskammer und von der Arbeiterkammer eine Auszeichnung erhalten.

Elfriede Kaltenböck geht immer noch gern ins Hopferl. „Ich werde auch gern von allen – auch von den Gästen – gesehen“, sagt sie. Ihre Zeit in der Pension verbringt sie mit Spazierengehen, Radfahren und Urlaub machen. Besonders wichtig ist ihr das Tanzen.