"Elk-Kreuzung": Zwei Fußgänger bei Unfall getötet .

Nächster tödlicher Unfall in einem blutigen Jahr auf den Straßen des Gmünder Bezirkes: Am Abend des 12. Oktober starben an der "Elk-Kreuzung" im Industriegebiet Schrems-Kottinghörmanns zwei Pensionisten noch an der Unfallstelle.