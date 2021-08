Es lag nahe, nach der Schule eine Lehre im Holzbau anzustreben. Die Zimmerei Pichler in Heidenreichstein war sein erster Arbeitgeber. Als ihn das Fernweh packte, heuerte er als Partieführer bei einer Hoch- und Brückenbaufirma an.

„Es war eine spannende, aber auch herausfordernde Zeit, die ich keinesfalls missen möchte“, sagt er. Anibas kehrte ins Waldviertel zurück, war von 1979 bis 1982 Werkmeister bei Elk. Seine Berufung fand er bei der Fertighausfirma WHB, wo er als „Mann der ersten Stunde“ die Betriebsleitung übernahm. „Wir hatten ein super Team auf die Beine gestellt und unsere Projekte kamen langsam, aber sicher ins Laufen“, erzählt er.

2017 trat Emmerich Anibas seinen Ruhestand an, Langeweile kam aber keine auf: Als Mitglied der Feuerwehr und leidenschaftlicher Waidmann ist er viel in der Natur unterwegs und kümmert sich um sein Wildgehege, das an die 100 Tiere – Rotwild, Damwild und Mufflons – umfasst. „Zudem bin ich mit meiner Partnerin Trude viel unterwegs, wir besuchen zahlreiche Veranstaltungen, machen Ausflüge und Reisen.“ -fd-