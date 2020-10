Die Drohung wurde am 5. Oktober ziemlich öffentlich: „Actung Katzengift“, heißt es auf einem Transparent in nicht ganz korrektem Deutsch, das am Gartentor angebracht wurde: „Schaut auf die Katze, sonst sind sie hin…“

Neben etlichen fassungslosen Gemeindebürgern schaute nach einer Anzeige auch die Polizei vorbei. „Es wurde bisher kein Gift gefunden, es ist auch noch keine Katze verendet“, sagt der Schremser Postenkommandant Franz Freisehner zur NÖN. Die Polizei müsse in so einem Fall trotzdem aktiv werden: „Es sind Erhebungen im Gange.“