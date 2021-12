Bezirk Gmünd: Neustart, aber einiges verloren

Das dritte Adventwochenende läutete das Ende des Lockdowns ein – zumindest für den Handel und die körpernahen Dienstleister. Die Gastronomie darf erst am Freitag aufsperren. Die Grundstimmung im Gmünder Bezirk: Dass jetzt aufgesperrt werden durfte, macht froh. Ein großer Teil des Weihnachtsgeschäftes sei aber unaufholbar verloren, sagen Unternehmer.

„Ich denke, ein großer Teil der Kunden will im stationären Handel kaufen“, betont Peter Ruzicka, Obmann der Kaufleute-Vereinigung „Echt Gmünd“. Im Lockdown sei die Click & Collect-Möglichkeit gut angenommen worden, in seinem Shopping-Center vor allem die Nachfrage nach Spielzeug hoch gewesen: „Man merkt, dass die Kunden nach Weihnachtsgeschenken suchen.“ Aber nicht alle Kunden haben bis zum Aufsperren der lokalen Händler gewartet, oder per Click & Collect gekauft. „Wir gehen davon aus, dass wir bis Weihnachten noch gute Tage haben werden. Aber aufholen können wir es niemals“, sagt Ruzicka.

19. Dezember: Öffnung mit Beschränkungen

Da helfe auch die Öffnung am 19. Dezember – die wichtigsten Handelsbetriebe von „Echt Gmünd“ sind dabei – nicht viel: „Ein Tag kann drei Wochen nicht ausgleichen.“ Die meisten Geschäfte haben sich für eingeschränkte Öffnungszeiten entschieden: von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

Auch in Weitra werden am vierten Adventsonntag zumindest die Geschäfte in der Stadt öffnen, sagt Werk-Stadt-Weitra-Obfrau Alexandra Kuttner. Die Vorfreude auf die Kunden war bei ihr am vergangenen Wochenende groß: „In der Vorweihnachtszeit ist das Verkaufen besonders schön.“ Das Einkaufen sei – gerade im Advent – schließlich auch ein Erlebnis.

Thomas Böhm, Obmann von Heidenreichstein Creaktiv, sehnte auch das Ende des Lockdowns herbei. „Die Betriebe standen in den Startlöchern und freuten sich auf die Wiedereröffnung. Dadurch, dass bei unseren Mitgliedsbetrieben viele regionale Produkte angeboten und ein hohes Stammkunden-Potenzial vorhanden ist, lebt doch noch Hoffnung für einen halbwegs positiven Jahresabschluss – was auch für die zahlreichen Arbeitsplätze wichtig wäre.“ Die Click & Collect-Aktion einiger Betriebe sei gut angenommen worden. „Vor allem nachhaltige Geschenke und Gaumenfreuden schnitten gut ab.“

Für den in früheren Zeiten als „Goldenen Sonntag“ (letzter Sonntag vor Weihnachten) bekannten Wochenendtermin, an dem die Geschäfte heuer öffnen dürfen, gibt es laut dem Obmann der Heidenreichsteiner Kaufmannsvereinigung keine einheitliche Linie: „Es werden dennoch zahlreiche Läden offen haben, wobei aber bei den meisten die Betreiber selbst im Laden stehen werden und die Mitarbeiter ihr freies Wochenende genießen dürfen.“

Die körpernahen Dienstleister – somit auch die Frisöre – haben ebenfalls wieder geöffnet. Die Weihnachtszeit sei für Frisöre wichtig, aufgeholt könne das Versäumte nicht werden, betont Bezirksinnungsmeister Walter Konitschek: „Aber die meisten regen sich inzwischen nicht mehr auf, weil es ohnehin nichts bringt.“

Die Gastronomie musste noch warten

Wieder einmal sei die Gastro Schlusslicht beim Aufsperren, klagt Wirtesprecherin Doris Schreiber: „Die Stimmung ist verhalten, weil wir wissen, dass es zu spät ist. Der Großteil des Weihnachtsgeschäftes ist für uns gegessen.“ Die 2G-Regel sei zumindest nichts Neues, die Betriebe schon an die Kontrollen gewöhnt.