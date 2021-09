Glaubt man dem „Falstaff Bars & Spirits Guide“, ist sie eine der besten Bars in ganz Niederösterreich. Bald dürfte sich das ändern – und aus dem „Ist“ ein „War“ werden: Die beliebte „Minibar“ am Gmünder Stadtplatz wird mit 11. September ihre Tür langfristig schließen. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagen die beiden Teilhaber Mark Bauer und Max Püchel: „Die Minibar war für über ein Jahrzehnt ein wichtiger Teil unserer Leben. Mit der Minibar sind wir und unsere Gäste erwachsen geworden. Da fällt der Abschied nicht leicht.“

Fortgehverhalten hat sich verändert. Mit dem Gedanken, die Minibar so nicht weiterzuführen, spielten die Besitzer laut eigenen Angaben schon länger. „Es war eine gemeinsame Entscheidung, uns aus der Gmünder Nachtgastronomie zu verabschieden“, erklärt Max Püchel. In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass sich die Bedürfnisse und das Fortgehverhalten der Menschen verändert haben, sagt Mark Bauer.

Trotzdem blieben die beiden am Ball: „Wir haben stets versucht, darauf zu reagieren und regelmäßig nach neuen Konzepten und Ideen gesucht, viele davon auch tatsächlich für Gmünd umgesetzt und unseren Gästen immer wieder etwas Neues geboten. Getränkekarten wurden an die aktuellen Trends angepasst, Events organisiert, ein Cocktail-Cateringservice als Ergänzung zum Barbetrieb angeboten“, betont er.

Markus Lohninger Ein Dämpfer für die Vielfalt

Einst erste Nichtraucher-Bar Österreichs. Aufgefallen war die Bar am Gmünder Stadtplatz schon, bevor sie „mini“ wurde: Thomas Denk, der den Betrieb mit Cocktails und regelmäßiger Livemusik einst unter dem Namen „Denkbar“ aufgebaut hatte, hatte 2007 mit dem Umstieg zur ersten Nichtraucher-Bar Österreichs Geschichte geschrieben. Zwei Jahre später hatte Mark Bauer als 18-Jähriger, noch vor Abschluss der Hotelfachschule, die Denkbar übernommen, zur „Minibar“ gemacht und in der Folge komplett umgebaut. Bald stieß Max Püchel zuerst als Angestellter dazu, 2014 stieg er zum 50-Prozent-Teilhaber auf.

Was beiden zum Abschluss wichtig ist: mit allen Gästen nochmal richtig zu feiern, dem langjährigen Publikum „Danke“ zu sagen. „Wir haben viele tolle, schräge und freudige Momente mit unseren Gästen erlebt. Die zwölf Jahre waren unglaublich prägend für uns beide. Wir sind sehr dankbar, dass wir so viele Jahre hier in Gmünd unsere Ideen leben konnten.“

Wie es nun weitergeht? Für Bauer bleibt die Gastronomie ein wichtiger Teil des Lebens. Kreative Ideen verwirklicht er seit 2020 als Miteigentümer im Hotel & Restaurant Stern. Auch Püchel bleibt der Gastro erhalten, wobei er sich dazu noch bedeckt hält: „Ich war immer gerne Gastgeber, der den Menschen eine angenehme Auszeit bereitet. Das wird sich auch nicht ändern. Ich kann nur so viel sagen: Ich bleibe der Gastro und Gmünd treu.“ Hinsichtlich der gemieteten Immobilie soll geprüft werden, ob es eine alternative Nutzungs-Möglichkeit in der Firmenwelt des Mark Bauer gibt.

Zurück zum Falstaff-Guide. Das Minibar-Team war seit der erstmaligen Prämierung 2014 ein Dauergast im „Falstaff Bars & Spirits Guide“. Fast jährlich wurden Verbesserungen bei Rang & Punkten erzielt, im Guide für 2021 gab es immerhin 86 von 100 möglichen Punkten – womit die Minibar unter den Top-Bars des Landes rangiert. Etliche Stammgäste werden sich bis 11. September noch ein letztes Mal davon überzeugen… und dem Trendlokal die eine oder andere nostalgische Träne nachweinen.