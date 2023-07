Energie, Garten, Rinder Angushof in Harmanschlag: Familie Anderl lud zum ersten Hoffest

Foto: Karl Tröstl

N ach Tagen der offenen Tür gab es am Wochenende das erste Hoffest am Angushof von Familie Anderl in Harmanschlag. Im Mittelpunkt standen der liebevoll angelegte Garten und die Angus-Rinder.

Rund um den Garten gab viel zu besichtigen, auch eine Reihe an Landmaschinen waren ausgestellt. Es wurde gezeigt, wie Hackguterzeugung abläuft und was im an den Angushof angeschlossenen Energie-Zentrum passiert. Infos über das Sanieren von Steinmauern, Steinschlichtungen und Gartengestaltung, Führungen durch den Schaugarten und den landwirtschaftlichen Betrieb rundeten das erste Hoffest ab. Die Rinder am Angushof leben im Herdenverband, verbringen die Sommer auf der Weide und Winter im Freilaufstall. Das sei nicht nur im Sinne einer artgerechten Tierhaltung, sondern wirke sich auch positiv auf die Qualität des Fleisches aus, betont Familie Anderl. Das Fleisch der Angus-Rinder sei besonders feinfasrig. Geschlachtet wird etwa alle fünf Wochen - ehe an die Kunden ausgeliefert wird, reift das Fleisch noch. Auch andere ökologisch geführte Betriebe waren vor Ort und stellten ihr Angebot vor. Der Oldtimerclub Liebenau traf mit Traktoren ein, um diese zur Schau zu stellen. Für Kinder gab es einen großen Sandspielplatz.