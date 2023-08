„Umweltfreundlich“ kommt oft auch günstiger

Markus Hödl ist Geschäftsführer des Unternehmens „amKurs“ in Schrems. Der Energieberater sieht bunt gemischte Strompreise – neben vielen günstigen Verträgen gebe es viele Leute, die draufzahlen. Die Börsenpreise fallen, aber Hödl kann nicht abschätzen, ob sich die Preise auf diesem Niveau einpendeln werden oder im Herbst bzw. Winter wieder ansteigen. Der Marktpreis für Strom beträgt gerade etwa 13,7 Cent pro kWh. Großschönaus Bürgermeister Martin Bruckner dazu: „Die Energieversorger bessern jetzt nach und geben den Marktpreis wieder weiter. Das passiert natürlich alles zeitverzögert.“

Energiegemeinschaften im Entstehen. Im Bezirk Gmünd sind schon einige Energiegemeinschaften gegründet worden, so auch in den Gemeinden Hirschbach, Kirchberg, Großschönau und zwei in Schrems. Bis Strom fließt, wird es aber noch dauern. Immerhin: „Die Energiegemeinschaften werden viel dazu beitragen, dass regional produzierter Strom regional verbraucht wird“, sagt Energieberater Hödl. So komme es zur Entlastung von Netzen, aber es sei immer noch Skepsis bei gewissen Gruppen vorhanden.

Am weitesten auf dem Weg zur Energiegemeinschaft im Bezirk ist die Gemeinde Großschönau. Bürgermeister Bruckner erwartet aufgrund von Gesetzesänderungen im kommenden Jahr neue Entwicklungen. Es sei aber immer noch relativ aufwendig, zu einer Energiegemeinschaft zu kommen. „Dadurch, dass der Strom-Marktpreis mittlerweile niedrig ist, aber die Energiehändler noch relativ hochpreisig sind, sind Energiegemeinschaften auch wirtschaftlich sinnvoll, nicht nur mittelfristig, sondern bereits jetzt“, sagt Bruckner. In seiner Gemeinde wird gerade ein Probelauf durchgeführt, bei dem alle Gemeindezählpunkte mit der Feuerwehr verbunden sind. Wenn damit alles funktioniert, kann in wenigen Monaten die Bevölkerung dazukommen.

Frage der Woche: Energiepreise Hohe Energiepreise: Habt ihr euren Stromanbieter gewechselt? Ja, schon mehrmals Ja, einmal Nein, noch nie



Weiter Bitte einloggen um abstimmen zu können.

Energieberater Hödl spricht eine klare Empfehlung dafür aus, eine Photovoltaik-Anlage zu bauen oder einer Energiegemeinschaft beizutreten. „Bleiben die Preise so hoch, kann aus der Energiegemeinschaft auf lange Sicht wahrscheinlich ein günstigerer Strompreis bezogen werden als vom Versorger.“

Strom aus Wasserkraft. Helmut Kreuzberger und sein Sohn Stefan Göschl betreiben seit einem Jahr ein Kleinwasserkraftwerk im Gabrielental in Weitra. Im ersten Jahr wurden etwa 125.000 kW Strom mit Lainsitzwasser produziert und rund 25 Haushalte versorgt. „Wir konnten wesentlich mehr Strom produzieren, als wir erwartet hatten, weil wir ein gutes Regenjahr hatten“, sagt Kreuzberger. In den vergangenen drei Wochen mussten sie das Kraftwerk aber wegen Wasserknappheit abschalten.

Der produzierte Strom wird teils für den Eigenbedarf verwendet, der Überschuss verkauft. Die Einnahmen daraus werden zur Seite gelegt, für zukünftige Investitionen. Vater und Sohn haben das Kraftwerk zum Großteil selbst gebaut.

„Wer das nicht kann, wird sich ein Kraftwerk schwer leisten können“, meint Kreuzberger. Das Kleinwasserkraftwerk erzeugt sehr gleichmäßig Strom, weil es Tag und Nacht in Betrieb ist. Kreuzberger: In Zukunft könne vielleicht eine Photovoltaikanlage als Ergänzung kommen. Dann wäre die Stromproduktion auch bei Sonne und Trockenheit möglich. Er denkt, dass eine zentrale Energieversorgung der falsche Weg ist, sagt: „Regional kann die Energie viel besser verteilt werden. Die Zukunft sind kleinstrukturierte Energiegemeinschaften.“

Sonnenstrom. In Weitra ging vor einiger Zeit die Photovoltaik-Anlage am Dach der Fahrzeughalle der Feuerwehr in Betrieb. Die Firma Electric Solutions Schandl & Co installierte 108 Module mit einer Modulspitzenleistung von rund 40kVA und 30kVA Wechselrichterleistung. „Wir produzieren umweltfreundlichen Strom auf einer Dachfläche und unterstützen die Feuerwehr bei den Betriebskosten“, sagen Stadtrat Franz Haumer und Bürgermeister Patrick Layr. Die Stadtgemeinde verfügt über fünf Anlagen mit einer Leistung von 125kWp, sie liefern rund 150.000 kWh Jahresertrag. Eine weitere Anlage wird derzeit am Dach der Nahwärmeanlage Kalvarienberg errichtet.

Große PV-Kraftwerke entstanden unter anderem in Hoheneich und am ehemaligen Stölzle-Areal in Alt-Nagelberg, in Hörmanns bei Litschau soll eines in einer ehemaligen Schotterabbaustätte entstehen. Die Planungen dazu laufen.

Heizwerke immer noch etwas im Wellental. Fernwärme ist eine beliebte Alternative zu umweltschädlicheren Heizarten wie Öl und Gas. Die Haustechnik Hauer GmbH betreibt in Litschau, St. Martin und Thaya jeweils ein Fernwärmekraftwerk. Zusätzlich gibt es 35 kleinere Pellets-Nahwärmeanlagen in Wohnhäusern. Vor allem in Litschau gibt es eine sehr gute Nachfrage, in St. Martin und Thaya eher nicht. Das Hackgut für die Fernwärmeerzeugung ist laut Geschäftsführer Erwin Hauer sehr teuer geworden. Die Preise für Fernwärme seien jedoch nicht so schnell gestiegen. „Wir verdienen derzeit weniger, weil die Preise nicht weitergegeben werden können“, sagt Hauer. In Litschau werden gerade zwei Kilometer lange Fernwärmeleitungen gebaut. Mit den Fernwärmeanlagen werden derzeit fünfeinhalb Megawatt Fernwärme produziert.

Im Access-Industrial-Park in Gmünd wird ebenfalls Energie aus Biomasse im Heizwerk der G11-Gruppe erzeugt. Hier können sieben Megawatt Fernwärme produziert werden. Die Nachfrage ist in den vergangenen zwölf bis 16 Monaten laut Geschäftsführer Herbert Mandl gestiegen. Außer der Indexsteigerung übers Jahr sei es bei der Fernwärme zu keinen außertourlichen Preissteigerungen gekommen. „Das wird sich in der nächsten Zeit auch nicht ändern“, sagt Mandl. Die Kelag Wärme GmbH ist eine Partnerin: In Gmünd verkauft sie die Wärme des G11-Werkes und baut auch das Netz bis zu den Endkunden auf bzw. aus. In Schrems gehören das Netz und auch das Heizwerk der Kelag.

Neben der Fernwärme werden im Gmünder G11-Heizwerk auch fünf Megawatt Strom aus Biomasse erzeugt. „Im Herbst war die Spitze beim Strompreis erreicht. Dann ist er wieder zurückgegangen, aber ich denke, dass er bis zum Winter wieder ansteigen wird“, sagt Mandl.

Mit einem Teil des Stroms werden die unmittelbaren Nachbarn im Access-Industrial-Park auch in Tschechien versorgt. Die G11-Gruppe hat eine Kooperation mit der Avia Energy, die Privatkunden mit Strom beliefert, verkauft einen Teil auch an der Börse