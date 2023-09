Freiwillige Wochenenddienste: Zwei Ärzte fehlen

Ab November gibt es im Arztsprengel Weitra, zu dem auch Unserfrau-Altweitra, Großschönau, Harbach, St. Martin, Großpertholz, Groß Gerungs und Langschlag gehören, wieder um eine Ärztin weniger. Bereits im Juli trat der praktische Arzt Peter Pinter aus Bad Großpertholz seinen Ruhestand an. Diese Praxis übernahm Alexander Pesendorfer, der deshalb seine Praxis in Groß Gerungs geschlossen hat.

Mit November wird die in Groß Gerungs tätige Ärztin Almuth Prieschl in die Gemeinde Schönbach wechseln, wo sie die Praxis von Friedrich Wagner übernimmt. Somit steht für die gesundheitliche Betreuung der rund 4.500 Bürger in Groß Gerungs nur mehr die praktische Ärztin Alexandra Lieb zur Verfügung, die jedoch laut ihrer Website voll ausgelastet ist.

Für den ärztlichen Wochenend- und Feiertags-Bereitschaftsdienst in der Region um die Städte Weitra und Groß Gerungs, den Ärzte freiwillig übernehmen können, fehlen ab November durch die Wechsel jedenfalls zwei Ärzte. Im Kalender der Ärztekammer sind zwischen Samstag, 7. Oktober, und Samstag 21. Oktober, keine Wochenenddienste vermerkt.