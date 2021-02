Die Budgetsitzung des Schremser Gemeinderates, die wie berichtet aus dem Advent ins neue Jahr vertagt werden musste, verlief vorige Woche nach intensiven Debatten im Vorfeld harmonisch und in allen Punkten einstimmig. Für Wirbel war dennoch gesorgt.

Konkret geht es um ein Thema, das Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) zuvor kurzfristig von der Tagesordnung im nicht-öffentlichen Sitzungsteil genommen hatte. Der Inhalt: die Nachbesetzung des pensionierten Kassenverwalter-Stellvertreters Franz Binder. Was die Opposition geschlossen auf die Barrikaden treibt ist das Vorhaben, die Tochter der Schremser SPÖ-Stadträtin Gabriele Beer mit der Aufgabe zu betrauen.

Spazierer: Keine Kritik an der Person, aber „Optik ist schief.“

Die Stellvertretung sei eine wichtige Personalfrage, heißt es in einer Stellungnahme von ÖVP, Liste Prinz und FPÖ, zumal bei ihr „in Urlaubs- und eventuellen Krankenstandszeiten die finanziellen Fäden“ zusammenlaufen.

An sich sei man mit der Arbeit der vorgeschlagenen Kandidatin zufrieden, betont VP-Fraktionsobmann Tobias Spazierer. Dennoch sei an seine Zustimmung nicht zu denken: „Die Optik ist eine schiefe, da braucht es eine andere Lösung. Unverständlich ist zudem, warum der Punkt jetzt auf einmal von Karl Harrer von der Tagesordnung genommen wurde. Es scheint, als hätte er kalte Füße bekommen, weil er erkannt hat, dass das so nicht in Ordnung ist.“

Prinz: „Altes System von Vettern- und Freunderlwirtschaft.“

Aus der Sicht von Listengründerin Viktoria Prinz, die einst wie berichtet im Unfrieden von den Sozialdemokraten geschieden war, ist die Postenbesetzung mit der Tochter durch die Stadtrat-Funktion der Mutter unvereinbar. Die Causa zeige „wieder einmal ganz deutlich, dass die SPÖ immer noch im alten System von Vettern- und Freunderlwirtschaft verhaftet ist. Genau das stößt vielen Menschen in unserer Gemeinde sauer auf – was auch der SPÖ bewusst sein dürfte, sonst hätte sie diesen Punkt nicht so plötzlich von der Tagesordnung genommen.“

Ins selbe Horn stößt FPÖ-Gemeinderat Walter Hoffmann. Er habe einst schon seine Bedenken gehabt, als die Tochter der „roten“ Stadträtin in den Gemeindedienst aufgenommen wurde, so Hoffmann, der eine zunehmende „Freunderlwirtschaft bei der Besetzung von Gemeindeposten“ ortet: „Solange die SPÖ den Bürgermeister stellt, wird sich da nichts ändern.“

Stadtchef schweigt, Klubchef sieht keine Unvereinbarkeit

Der Angesprochene will sich zur Angelegenheit auf NÖN-Nachfrage nicht äußern. „Das ist keine Diskussion, die ich in der Presse führen möchte“, sagt Harrer. Sehr wohl eine Aussage kommt von SP-Klubchef Michael Preissl. Er versteht den Wirbel aus mehreren Gründen nicht: Die Unvereinbarkeit bestehe alleine deshalb nicht, weil kein Stadtrat zeichnungsberechtigt sei. Die Nachbesetzung der stellvertretenden Kassenverwaltung sei nicht mit einem Lohnanstieg verbunden, betont Preissl. Primär gehe es darum, die Anzahl der für Zahlungen befugten Personen am Stadtamt wieder auf das frühere Level zu heben.

Und was sagt die Mutter dazu? Gabriele Beer, Stadträtin für Gesundheit und Generationen, will sich gegenüber der NÖN wegen Befangenheit nicht äußern, lässt aber ihre persönliche Enttäuschung gegenüber den Kollegen der anderen Fraktionen durchklingen. Sie verweist zudem auf diverse Kontroll-Möglichkeiten der Opposition, etwa den Prüfungsausschuss.

Preissl will „Thema in aller Ruhe mit der Opposition besprechen“

Die Tochter seiner Fraktionskollegin sei vom Gemeinderat jedenfalls einst einstimmig – auch mit der Stimme von FP-Hoffmann – in den Verwaltungsdienst geholt worden, betont Michael Preissl.

Im vorigen Herbst habe sie auch die Dienstprüfung für den betreffenden Bereich erfolgreich abgelegt: „Wir haben eigentlich keine Alternative zu ihr, es bedürfte im anderen Fall einer Umstellung in der Organisation und Ausbildung von weiterem Personal für diese Tätigkeiten.“ Der Posten müsse formell gar nicht nachbesetzt werden, räumt Klubchef Preissl ein. Dennoch mache es aufgrund der komplexer werdenden Gemeindebudgetierung Sinn und rüste die Verwaltung für Ausfälle.

Er möchte, dass sich die Wogen wieder glätten, will das Thema „in aller Ruhe mit der Opposition besprechen. Ich bin optimistisch, dass die vorhandenen Vorbehalte ausgeräumt werden“.

In der Krise kein Streit zu Geldfragen

Für den Budget-Entwurf gab es aus der Opposition jetzt schon Zustimmung. Man trage ihn „aus Vernunft und wegen der Übernahme von Verantwortung für Schrems“ mit, so VP-Spazierer. Er bedaure, dass sich darin kein einziges der wichtigen Straßensanierungs-Projekte finde, sei aber „froh, dass wir jetzt als eine der letzten Gemeinden auch ein Budget haben“.

SP-Klubchef Preissl lobte das Budget angesichts eines Minus von lediglich 23.000 Euro im neuen „Ergebnis-Haushalt“ bei einem Gesamtvolumen von 16 Millionen Euro als „vorsichtig, gut und sinnvoll vorbereitet“, zumal alleine schon wegen sinkender Bundes-Ertragsanteile durch die Coronakrise bzw. gestiegene Kosten für Gesundheits-Versorgung und Sozialversicherung ein Loch von 800.000 Euro zu stopfen war. Die SPÖ erkenne Straßenprojekten wie der Sanierung der Gmünder Straße ihre Dringlichkeit zu, diese seien derzeit aber kaum zu stemmen, so Preissl: „Wir bräuchten mehrere Millionen Euro für jedes dieser Projekte.“

Budget-Überarbeitung wohl noch vorm Sommer

Vizebürgermeister Peter Müller (SPÖ) warf nach Verlesung des Voranschlages ein, dass dieser im Schatten der Krise wohl noch im ersten Halbjahr einer Überarbeitung bedürfen werde. Unter den geplanten Projekten für 2021 nannte er einen Brunnenbau in Kottinghörmanns (im Budget mit 50.000 Euro), die Neugestaltung des Stadtamt-Vorplatzes (300.000) und einen Brücken-Neubau in Langegg (150.000). Der Schuldenstand werde sich 2021 von 11,14 auf 12,86 Millionen Euro erhöhen, unter anderem wegen Darlehen für die Baulanderschließung in Langschwarza (289.000), Radweg-Ausbauten in Kottinghörmanns und Niederschrems (100.000) sowie die Eliasteich-Sanierung (200.000).