Viel Geld für Menschen, die in Not geraten sind

Anfang September hatte die NÖN-Exklusivstory zum spektakulären Geldsegen für die Marktgemeinde aus einer Verlassenschaft bereits für Aufsehen auch bei anderen Medien gesorgt, jetzt ging es darum, die künftige Verwendung der Gelder zu klären. Der Gemeinderat einigte sich auf die Bildung einer „nicht zweckgebundenen“ Rücklage für die 425.000 abzugsfrei am Konto eingelangten Euro, die für künftige Härtefälle zur Verfügung stehen.

Bürgermeister Hermann Hahn (FPÖ/Pertholz-aktiv) sprach bei Antragstellung von einem „historischen Moment“ für die Gemeinde, weil diese nun erstmals überhaupt eine Rücklage bilden könne. Er schlug vor, das Geld für gemeinnützige bzw. karitative Zwecke im Gemeindegebiet in Reserve zu halten, und dann im Gemeinderat bei akuten Bedarfsfällen über Ausschüttungen abzustimmen. Das sei auch die Intention seiner Vorgängerin Martina Sitz (ÖVP) gewesen, in deren Amtszeit die Verlassenschaft ursprünglich gefallen war. Die NÖN hatte über das Ableben der in Pertholz bzw. Joachimstal unter schweren Verhältnissen aufgewachsenen Maria Winkelbauer (geborene Winter) am 9. Juni 2019 berichtet, die es als Erwachsene in Wien zu einem kleinen Vermögen gebracht hatte und dieses mangels Erben zur Hälfte ihrer Heimatgemeinde bzw. an Wiener Tierschutzverein, Caritas & SOS-Kinderdorf vermacht hatte. Die Gemeinde hatte sich noch unter Sitz dazu verpflichtet, das Grab in Großpertholz 20 Jahre lang zu erhalten und pflegen. Jeder Begünstigte müsse eine Gedenktafel errichten.

Hahn: „Derzeit zum Glück kein akuter Bedarf“

Im Gemeinderat kam nun aus der ÖVP von Martin Thomas der Vorschlag, die Gelder für Hilfszahlungen anteilsmäßig auf die Katastralgemeinden aufzuteilen. Bei SPÖ und FPÖ fand er damit keine Mehrheit: Das verkompliziere die Sache, über die Verwendung von Geldern solle fallbezogen und unabhängig von einer konkreten Ortschaft diskutiert und im Gemeinderat abgestimmt werden. „Derzeit gibt es zum Glück ohnehin keinen akuten Bedarf“, brachte Hahn seinen Antrag zur Abstimmung. Einstimmig angenommen.