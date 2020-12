Das Epizentrum des Erdbebens der Stärke 6,4 liegt im kroatischen Zentralraum, etwa 45 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Zagreb. Es forderte mehrere Menschenleben. Hunderte sind verletzt, Zehntausende obdachlos. Entsprechend dem Hilfsangebot der Republik Österreich gegenüber Kroatien wurden im NÖ Landesführungsstab der Feuerwehr Vorbereitungen zur Lieferung von Hilfsgütern wie Wohncontainern für Containerdörfer und Feldbetten getroffen.

Im elfköpfigen Landesführungsstab arbeiteten in Tulln aus dem Bezirk Gmünd der Bereitschaftskommandant im Katastrophenhilfsdienst (KHD) Michael Preissl von der Feuerwehr Kottinghörmanns, Johann Preisl (Süssenbach) und Manfred Staud (Großhöbarten) mit. „Auf organisatorischer Ebene hieß es unter anderem, von den Wehren Tieflader, Zug- und Kranfahrzeuge sowie Personal für den Transport auf die Beine zu stellen“, sagt Preissl: Die Route musste definiert, Mautbefreiungen mussten organisiert oder die Reiseformalitäten für die Kameraden im Konvoi pauschal mit Pass- und Führerscheinkopien erledigt werden.

Am 30. Dezember wurden via Kaserne Graz 96 Fahrzeuge aus Niederösterreich auf die Reise geschickt, darin auch jeweils 26 Zugfahrzeuge und Anhänger. Die Mitglieder der Feuerwehr Brand stellten dafür den einzigen im Bezirk Gmünd stationierten Tieflader (TAW) bereit: Die Bordwände wurden für den Einsatz abmontiert, der Tieflader für den Containertransport vorbereitet und am Abend schließlich mit einem Wechsellader (WLFA-K) der Feuerwehr Karlstein (Bezirk Waidhofen) für die Weiterfahrt abgeholt.

Das erste Drittel des Konvois traf bereits in den Morgenstunden des 31. Dezember am Zielort in Kroatien ein, Kameraden und Fahrzeuge werden noch am Silvestertag wieder zuhause erwartet.