Höhenflug auch bei Elk-Bau: Großvolumig geht

Nicht nur Elk-Fertighaus, sondern auch Elk-Bau als Tochter für alles, was übers klassische Einfamilienhaus hinausgeht, läuft laut deren Geschäftsführer Stefan Anderl auf Hochtouren. Im Siedlungsprojekt „Wohnidylle“ in Horn seien in einem Jahr 16 von 18 Einheiten verkauft worden, es stehe vor der Erweiterung. Im Wohnpark Ober-Grafendorf bei St. Pölten, dem Top-Projekt im großvolumigen Wohnbau mit 168 Wohnungen in vier Blocks, nahe der Abschluss der ersten Etappe mit 42 Einheiten. Nicht einmal ein Jahr sei dann auf der Baustelle gearbeitet worden, von der Montage der im Werk vorgefertigten Teile im März über den Innenausbau bis zur Schlüsselübergabe im Dezember.

Der reine Holzbau weise eine sehr gute Ökobilanz auf und belaste Anrainer deutlich weniger, so Anderl zu Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger bei dessen Besuch in der Vorwoche: „Das ist die sauberste Baustelle, die Sie sich vorstellen können.“ Er spricht von fast 300 verkauften Einheiten der Elk-Bau heuer und zumindest fünf Großprojekten für 2022 – davon ein Bürohaus in Horn. Nahe Stuttgart wird das Seehotel Forst von 22 Zimmern um 81 weitere Räume aufgestockt. Der großvolumige Wohnbau sei ein starker Wachstumsmarkt, berge aber auch eine Herausforderung: Die Bauordnung in Niederösterreich sei nicht ideal auf Holzbau zugeschnitten.

Anders brennen in der Steiermark?

„Brandschutz ist der limitierende Faktor“, so Stefan Anderl. In Niederösterreich sind in der Gebäudeklasse III vier Etagen gestattet, in anderen Bundesländern fünf. Eine mehr macht etwa in St. Pölten wegen des Drucks zum Verdichten einen Unterschied. Gehe sich der Bau aber in Klasse III nicht aus, werde er wegen der Auflagen so teuer, dass dann doch günstigere Alternativen gewinnen, so Anderl: „Wir witzeln intern, ob der Steirer anders brennt als der Niederösterreicher.“ Danninger: Die Bauordnung falle nicht in sein Ressort, „aber ich nehme dieses Anliegen mit“.