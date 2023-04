Lehrlingsbewerb der Fleischer: Platz zwei ging nach Gmünd

Die Meisterschaften für Niederösterreich, Wien und das Burgenland wurden von der Wirtschaftskammer (Sparte Fleischverarbeitung) und von der LBS Hollabrunn geplant. Claus Tampier, Leiter der Landesberufsschulen Geras und Hollabrunn, sprach von einer starken Konkurrenz durch hervorragende Leistungen.

Unter den Augen der Juroren Jakob Ellinger (Landesinnungsmeister NÖ), Doris Steiner (Stellvertreterin), Horst Stierschneider (Innungsmeister Wien) und Gerald Schuh (Lehrlingswart Burgenland) warteten die Disziplinen Fleischverarbeitung (Rindfleisch-Knöpfel auslösen und fachgerecht, wirtschaftlich zuputzen, Schweineschulter nach Zeit, Richtigkeit und wirtschaftlich auslösen) sowie kreatives Gestalten einer Aufschnittplatte. Die Teilnehmer sammelten dabei wertvolle Erfahrungen und bewiesen ihre Fähigkeiten.

Die Top-Plätze blieben schließlich in Niederösterreich: Rang eins sicherte sich Gabriel Klang von der Fleischerei Böck in Rastenfeld, der zweite Platz ging an Fabian Mader von der Fleischerei Fichtenbauer in Gmünd. Den dritten Platz erreichten ex aequo Richard Aigelsreiter (Fleischhauerei Strohmaier, Hofstetten) und Max Trimmel (Fleischerei Gebhardt, Forchtenstein).

Doris Steiner, Gerald Schuh, Jakob Ellinger, Horst Stierschneider, Claus Tampier (Direktion LBS Geras und Hollabrunn), Gabriel Klang, Fabian Mader, Richard Aigelsreither, Max Trimmel und Regierungsrat Bruno Bohuslav (von links) bei der Preisverleihung. Foto: privat

Dankesworte gingen an den Organisator Thomas Bergmann und Claus Tampier, der den Lehrlingswettbewerb möglich gemacht und damit die Förderung junger Talente in der Fleischverarbeitung unterstützt habe.

