+13 Prozent: 20.000 Gäste bei der BIOEM

20.000 Gäste entsprechen laut Veranstalter einem Plus von 13 Prozent gegenüber der BIOEM 2022. Die Zahl sei „hoffentlich nicht nur dem Wetter geschuldet“, schmunzelt Martin Bruckner, der mit seinem gut 300-köpfigen Freiwilligen-Team in der 1.200-Seelen-Gemeinde das Glück nahezu perfekter äußerer Bedingungen hatte.

Das Thema sei einfach angekommen, sagt er: „Viele erfahrene Aussteller haben uns dafür gelobt, dass das endlich wieder keine durchschnittliche, sondern eine überdurchschnittlich besuchte Messe war.“ Luft nach oben gebe es immer, aber die Feedbacks seien von allen Seiten sehr positiv gewesen. Einen Anteil an der Zufriedenheit der Aussteller und Gäste trug freilich auch das Rahmenprogramm um die Ehrung der „besten Freiwilligen“ aus dem Waldviertel, Radio 4/4 mit Sigrid & Marina, die Trachtenmodenschau von Elfi Maisetschläger und die Edlseer als NÖN-Stargäste, die im Festzelt begeisterten.

„Soll Dreck machen wirklich billiger sein als Saubermachen?“ Weniger begeisternd, dafür umso aufrüttelnder war das, was Organisator und Bürgermeister Martin Bruckner in seiner Eröffnungsrede vermittelte. „Wir sind in einem Rennen gegen die Zeit. Streichen wir die Frage nach dem ‚Was habe ich davon?‘ aus unserem Repertoire, in der Frage ‚Was kann ich beitragen?‘ kommen wir besser weiter“, mahnte er einen verantwortungsvolleren Umgang mit dem Thema Energie & Nachhaltigkeit ein. Es brauche höhere Aufmerksamkeit für die „breite Mehrheit“ in der Mitte zwischen den Extremen um „Klimakleber“ und „Fossilkleber“.

Vor allem die „Fossilkleber“ seien mit der Verbreitung „dummer Vorurteile“ eine „absolute Bedrohung für Generationen“, die von ihnen als „absurde Abzocke“ abgetane CO2-Steuer komme durch finanzielle Anreize mehr als zurück. Abgesehen davon habe Österreich die erneuerbaren Energieträger des Jahres 2023 schon im Mai aufgebraucht. „Soll Dreck machen wirklich billiger sein als Saubermachen?“, fragte er. Die gesetzten Schritte seien sogar zu zaghaft: „Weil ich an das Fortkommen meiner Enkelkinder denke, nicht bloß an das ‚Was habe ich jetzt davon?‘“

An den Rädern werde derzeit nicht weniger als der erhoffte Wohlstand unserer Kinder aufs Spiel gesetzt – „als würden wir in jener Zeit leben, wo die meisten unserer Vorfahren noch nicht aufrecht gehen konnten – und das Aufrechtgehen daher möglichst mies geredet werden sollte“. Bruckner kritisierte auch Medien – Regionalmedien wie die NÖN als Partnerin der BIOEM und „zumindest teilweise“ den ORF nahm er explizit aus. „Wo gesudert, geschimpft und gespalten, geklebt und behindert wird“, da seien diese hellhörig. Die harte Arbeit der Mitte in einem breiten Miteinander fülle bestenfalls Sommerlöcher.

Mahnende Worte von Bürgermeister und Veranstalter-Obmann Martin Bruckner. Foto: Markus Lohninger

Mikl-Leitner: Messe mit Strahlkraft weit über NÖ hinaus. Dass Martin Bruckner und sein Bruder, der BIOEM-Initiator Josef Bruckner, dem Zeitgeist mitunter einfach einen Schritt voraus sind, strich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hervor. Sie seien „Visionäre, Vor- und Nachdenker“ in Sachen Umwelt & Energie, hätten es in den 1980er Jahren gewagt, ein Thema, das überhaupt nicht als Thema für eine breite Masse gegolten hatte, zum Inhalt der ersten Umweltmesse Österreichs zu machen. Heute sei die BIOEM mit etwa 200 Ausstellenden eine Messe mit einer „Strahlkraft weit über die Grenzen Niederösterreichs hinaus, für eine lebenswerte und sichere Zukunft für uns und vor allem für die kommenden Generationen“.

Anerkennung von Landeshauptfrau Mikl-Leitner. Foto: Markus Lohninger

Die BIOEM und die Gemeinde Großschönau seien wichtige Partner auch für das Land Niederösterreich am Weg zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz, so Mikl-Leitner. Bereits vor 26 Jahren seien hier alle öffentlichen Gebäude an Biomasse-Nahwärme angeschlossen und somit ölfrei gemacht worden, vor 20 Jahren sei mit dem Sonnenplatz ein Forschungslabor für viele Projekte entstanden. Zuletzt seien die Dächer mit Photovoltaik eingedeckt worden. Das Land NÖ sei in vielen Bereichen Vorreiter, aber: „Wir müssen noch mehr machen.“ So solle 2023 im Land ein „Rekordjahr der erneuerbaren Energie werden“ – mit bis zu 200 geplanten bzw. realisierten Windrädern, 15.000 Photovoltaik- und 20 Biomasse-Anlagen.

Schon Freude auf BIOEM 2024. Vizebürgermeister Martin Hackl dankte allen Vereinen und Freiwilligen in Großschönau. Man sei hier zur großen Familie zusammengewachsen, wo das „Miteinander im Vordergrund steht und zusammengearbeitet wird, wo sich die rund 30 Vereine und 300 Freiwilligen gegenseitig ergänzen und unterstützen“. Man wolle zusammenhelfen, damit die BIOEM auch weiterhin das Markenzeichen von Großschönau bleiben könne. Für 2024 hat Martin Bruckner jedenfalls schon einmal die 37. Auflage angekündigt.