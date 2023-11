„Terrassenfeste“ brachten 6.000 Euro für Vereine

In den Sommermonaten gab es zwischen den traditionellen Straßenfesten in der „Verweilzeit“ an fünf Tagen Terrassenfeste mit Musik, wobei die Seidlbar Litschauer Vereinen und Organisationen überlassen wurde. Da das dabei ausgeschenkte Bier von örtlichen Geldinstituten (Sparkasse, Raiba, Volksbank und Bank Austria) sowie von den Firmen Hauer, Eschelmüller, Kuben, Böhm-Fenster, einer Privatperson sowie der Brauerei Schrems gesponsert wurde, konnte ein beträchtlicher Reingewinn, der höher als im letzten Jahr war, erzielt werden. Immerhin 6.000 Euro wurden nun im Rahmen des letzten „Festl“ übergeben.

Die Organisation zum Betrieb der Seidlbar übernahm stets Gastwirtin Anita Kunz. Die Feuerwehr Litschau, die Stadtkapelle, der Sportverein und das Rote Kreuz Litschau erhielten jeweils eine Spende in Höhe von 1.500 Euro.

Die zahlreichen Besucher bei der Abschlussveranstaltung der „Oktoberfestl'n“ bildeten einen idealen Rahmen zur Spendenübergabe. Sprecher Christian Böhm bedankte sich dabei beim gesamten Team der „Verweilzeit“ und bei den zahlreichen Personen, die als Helfertruppe über das Jahr hindurch unentgeltlich den Betrieb unterstützen und die liebevoll als „Golden Girls und Boys“ bezeichnet wurden.

Diese Aktion ist auch für das nächste Jahr geplant, wobei auch Nachahmer herzlich eingeladen sind