Daniel Spazierer aus Schrems: Basketballer mit Job als Lebensretter

Die Bestenliste der Basketballer vom UBBC Gmünd führt er nach wie vor an, durch seine sportlichen Tätigkeiten auch bei den Schremser Baseballern und in der Tennissektion des ASV Schrems ist er vielen bekannt. Dabei hat Daniel Spazierer (48) auch beruflich einen beachtlichen Werdegang zurückgelegt: Der Schremser arbeitet als „Senior Scientist“ bei Baxter International – einem Unternehmen, das im Bereich Pharmaindustrie und Medizintechnik tätig ist.

Der Grundstein dafür wurde in der Kindheit gelegt. „Im Alter von 13 oder 14 Jahren habe ich von meinen Eltern einen Chemiebaukasten geschenkt bekommen. Von da an war klar, dass es für mich auch beruflich einmal in diese Richtung gehen wird“, erzählt Spazierer. Heute arbeitet er nicht mehr mit dem Chemiebaukasten, sondern schafft es dank seines Mitwirkens an der Entwicklung spezieller Medikamente auch mal in den Operationssaal.

Der Gedanke, Menschen helfen zu können, ist ständig im Kopf.“ Daniel Spazierer Wissenschaftler

Wenn das eigene Tun Leben retten kann

Gemeinsam mit seinen Kollegen arbeitet Spazierer an Medikamenten zur Blutstillung und Gewebeversiegelung in der intraoperativen Anwendung. Sprich: Sie werden während einer Operation von Chirurgen verwendet. „Im Idealfall bekommt der Patient gar nichts davon mit“, sagt Spazierer. Neben der Neuentwicklung von Medikamenten geht es auch um die Verbesserung und Anpassung bestehender Produkte.

Er sehe sich als Spezialist für die medizinischen Produkte, aber auch für den Herstellungsprozess, erklärt Spazierer. Dokumentieren, kommunizieren, überprüfen: Auch im Hintergrund gibt es einiges zu tun. „Die Aufgaben sind sehr vielfältig, es wird selten langweilig.“ Vor allem dann nicht, wenn zur Abwechslung mal ein Besuch im Operationssaal ansteht. „Ich durfte schon zwei oder drei Mal bei der Anwendung unserer Medikamente zusehen. Dabei wird deutlich, dass einem Patienten damit wirklich geholfen werden kann“, erzählt er.

Genau diese Tätigkeit nahe an der Anwendung in der Praxis gefalle ihm: „Ich habe gemerkt, dass ich hier besser aufgehoben bin, als in der Grundlagenforschung. Der Gedanke, Menschen helfen zu können, ist dabei ständig im Kopf.“ Die Arbeit an Medizinprodukten sei teuer, führe aber nicht immer zu einem Erfolg.

Verstehen, wie der Mensch funktioniert

Nach den schicksalsträchtigen Erfahrungen mit dem Chemiebaukasten musste Daniel Spazierer freilich erst einmal seine Schulausbildung abschließen. Nach der Matura im Gymnasium Gmünd folgten ein Biochemie-Studium an der Universität Wien und das Doktorat in molekularer Biologie. Danach war Spazierer als Postdoktorand zuerst an der Uni Wien und später an der Medizinischen Universität Wien tätig.

Chemische Prozesse interessierten ihn da schon weniger, sein Fokus galt den Zusammenhängen von Zellen und Gewebe. Trotz einer Nähe zur Medizin: Eine dementsprechende Ausbildung habe ihn nicht gereizt. Zu spannend ist die Welt der molekularen Biologie. „Es war immer mein Ziel, in einem Bereich zu arbeiten, wo man verstehen kann, wie der Mensch in biochemischer Sicht funktioniert“, sagt Spazierer: „Arzt wollte ich nie werden.“

Neben seinem Job bei Baxter International in Wien lehrt der gebürtige Schremser auch an der Fachhochschule Campus Wien im Studiengang „Molekulare Biotechnologie“. Dort beschäftigt er sich gemeinsam mit den Studierenden unter anderem mit Geweberegeneration. Spazierer: „Die Neuzüchtung eines kompletten neuen Herzens wäre wie die Entdeckung des Heiligen Grals.“

Im Herzen weiterhin Basketballer

Obwohl er mit Gattin Barbara und den im Vorjahr geborenen Zwillingen in Wien lebt, ist Daniel Spazierer dem Waldviertel immer noch stark verbunden. „Wir kommen mindestens jedes zweite Wochenende her und wollen, dass unsere Kinder die Gegend kennenlernen“, sagt er.

Und auch der Sport führt ihn nach Gmünd: „Ich habe viele Freunde beim UBBC, bin bei Spielen gerne dabei und gehe auch zu den Trainings in Wien.“ Die Funktion als Damentrainer habe er im Herbst allerdings aus zeitlichen Gründen aufgeben müssen.

Dass er nach wie vor an der Spitze der Bestenliste steht, freue ihn zwar. Nur: „Mich würde es noch mehr freuen, wenn mich jemand überholen würde. Denn das würde für den UBBC bedeuten, über lange Zeit einen sehr hohen Standard zu haben.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.