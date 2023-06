Dreifach-Gold für junge Waldviertler Tischler

Anders als bei bisherigen Wettbewerben wurde den besten Lehrlingen des Landes diesmal seitens ihrer Berufsschule explizit die Teilnahme nahegelegt. Keiner habe in den vergangenen Jahren so wirklich teilnehmen wollen, schmunzelt Alexandra Koll von der Tischlerei Weinstabl in Leopoldsdorf im Bezirk Gmünd. Der kleine Schubser habe für Mario Flicker, selbst Sohn eines Tischlers aus Pfaffenschlag, daher erst das Tor zum Kräftemessen geöffnet – „nachdem er alle vier Lehrjahre mit Auszeichnung absolviert hatte“.

Umso größer ist die Freude über Platz eins in der Sparte Tischlereitechnik/Produktion im vierten Lehrjahr nach Erstellung einer Werksplanung inklusive Stückliste erstellt und Programmierung für die CNC-Bearbeitung. - Tischlereitechnik ist eine erweiterte Form des Tischlerberufes, die sich über vier statt drei Ausbildungsjahre erstreckt.

Anstoßen mit Cola: Lehrling Mario Flicker mit seinem Chef Michael Weinstabl. Foto: Tanja Wagner

Verena Buxbaum: Sieg am Weg zu Lehre & Matura. Eine ähnliche Geschichte erzählt Hermann Wistrcil, der eine Tischlerei in Aigen im Bezirk Waidhofen betreibt. Mehr als 25 Lehrlinge habe er bisher bereits ausgebildet, noch nie sei jemand davon bei einem Wettbewerb angetreten. Auch Verena Buxbaum habe sich dreimal nicht zum Antreten durchgerungen, auch wegen zeitlichen Kollisionen durch ihr Ausbildungsmodell der Lehre mit Matura. Heuer habe die Waldreichserin – die im Winter Auslandserfahrungen auf der Walz in Nordirland gesammelt hatte – überzeugt werden können. Und: Im Bewerb Tischlereitechnik/Planung für das vierte Lehrjahr konnte sie sich nun prompt durchsetzen.

Verena Buxbaum mit ihrem Chef Hermann Wistrcil. Foto: privat

Leidenschaft aus Tradition. Riesengroß ist die Freude auch in der Tischlerei Ableidinger in Langschwarza (Bezirk Gmünd). Michael Kampf aus Scheideldorf ist der erste Lehrling des in fünfter Generation geführten Familienbetriebes mit einem Landessieg, er setzte sich unter den Tischlereitechnikern im ersten Lehrjahr durch. „Wir sind stolz und freuen uns, Michael im Team zu haben“, gratuliert Chef Michael Ableidinger: „Die drei Waldviertler Erfolge sind insgesamt eine tolle Werbung für das Waldviertler Handwerk!“ Der Beruf sei ihm in die Wiege gelegt worden, sagt indes Kampf. „Der Vater ist Tischler, ein Opa war Tischler, der andere Opa war Hobbytischler. Ich habe bei ihnen viel gesehen“, lacht er. Der Beruf taugt ihm einfach, schon im Poly hatte er einen Landessieg im Tischlern errungen.

Michael Ableidinger gratulierte Michael Kampf. Foto: privat

„Üben, üben und üben.“ Die Drei matchen sich nun am 24. Juni als NÖ Vertreter im Bundesbewerb in Linz mit den besten Talenten Österreichs um Tickets bei den EuroSkills. Eingeladen sind neben Begleitungen auch Vertreter der Ausbildungsbetriebe – die natürlich zum Anfeuern kommen werden. Die Einstimmung darauf bildet ein dreitägiges Trainingslager aller blau-gelben Ersten. „Wir wissen nicht, was uns in Linz erwartet“, krempelt Michael Kampf die Ärmel hoch: „Es heißt jetzt einfach, üben, üben und üben.“